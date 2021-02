Ni en vivo, ni virtual: RBD no planea reencontrarse en el futuro

Y después de haber vivido un gran momento, los fanáticos de RBD reciben una mala noticia y es que Christopher Uckermann reveló que ya no tienen contemplado realizar ningún concierto, ni siquiera virtual, debido a la pandemia.

El actor y cantante declaró en relación a planes para otro reencuentro del grupo: “Por ahora te puedo decir que no. Yo creo que en los próximos dos años no creo que vaya a haber conciertos”, dijo Uckermann, ya que la situación mundial está en emergencia por la pandemia de Covid-19.

Christopher reveló que fue él quien organizó ‘Tributo: Ser o Parecer’, el concierto que realizó RBD el pasado 26 de diciembre: “Fue un reto hacer el show, yo fui el que hablé con todos para organizarlo y fue una odisea, fueron meses complicados, uno por los tiempos, y luego porque se requería respetar todo lo del Covid. Días antes estuvimos a punto de cancelar porque hay mucha trabas”.

Sin embargo, Uckermann no pierde la esperanza de que algún día se reencuentre RBD, pero por lo pronto no: “No sabemos lo que va a pasar más adelante, cuando son shows virtuales no es que se haga uno cada tres meses”.