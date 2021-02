«Nunca me callaré sobre las cosas que están mal»: LeBron James responde a las críticas de Zlatan Ibrahimovic sobre su activismo político

Fuente: ActualidadRT

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, respondió este viernes durante una conferencia de prensa al futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, quien lo criticó anteriormente por involucrarse demasiado en asuntos sociales y políticos.

El atacante del A.C. Milan afirmó este jueves en una entrevista para Discovery+ Sport que el cuatro veces campeón de la NBA es «fenomenal en lo que hace» en la cancha, pero subrayó que es un error «cuando las personas con algún tipo de estatus van y hacen política al mismo tiempo». «Haga lo que se le da bien. Yo juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, haría política», declaró.

Por su parte, el basquetbolista –también conocido por apoyar la creación de More Than a Vote, organización que se centra en mejorar la participación electoral y reducir la supresión de votantes de la comunidad negra en EE.UU.– subrayó que «no está de acuerdo para nada». «Nunca me callaré sobre las cosas que están mal«, aseguró.

«Hablo por mi gente y predico sobre la igualdad, la justicia social, el racismo, la supresión de votantes, cosas que pasan en nuestra comunidad», explicó James después de que los Lakers vencieron 102-93 los Portland Trail Blazers y añadió que seguirá «arrojando luz sobre todo lo que ocurre en el país y en todo el mundo» y de ninguna manera se limitaría a los deportes, ya que entiende «lo poderosa que es su voz».

Además, James señaló que no entiende por qué Ibrahimovic hizo las citadas declaraciones, cuando él mismo afirmó en el 2018 que el «racismo encubierto» había provocado que los medios suecos lo trataran de manera diferente a los jugadores que tenían apellidos tradicionales como Andersson o Svensson.

«Estaba hablando de las mismas cosas, porque su apellido no era un apellido [tradicional sueco], sintió que había algo de racismo», apuntó. «Hablo desde una mente muy educada. Soy el tipo de persona equivocada para atacar, porque me ocupo de mis deberes», concluyó.