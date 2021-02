Omar Rocha: «la performance de Arias no es mérito de él, sino de nuestros errores»

El excandidato a alcalde de La Paz del MAS, Omar Rocha, afirmó que la performance de Iván Arias a la cabeza de las encuestas “no es mérito de él sino a nuestros errores” porque el partido no decidió escoger la defensa de La Paz ni repetir la votación del voto duro de la elección nacional.

“Se hizo todo a la inversa. ¿Qué se hizo? Se tomó la candidatura por asalto, se desplazó a los sectores tradicionales que tienen por dentro del MAS. Por ejemplo, durante las elecciones del 2009 y 2015 el segundo concejal ocupaba un representante de los gremiales, el tercero de los mercados y el cuarto a transporte para representar a la sociedad paceña. Nosotros habíamos planteado hacer un acuerdo con los 45 mercados en franja de seguridad y otras actividades de distracción de la ciudad”, afirmó en declaraciones a Erbol.

Dijo que con esos acuerdos el MAS consolidaba el 45 por ciento que había sacado en el mes de octubre del año pasado. “Solo se repetía eso y el MAS tenía seis concejales, pero se puso a candidatos que no tienen ninguna representación, que no los conocemos, pero además lo que veo es un error poner de candidato a alguien que no usa la sigla del MAS en su campaña, cambia los colores y aplica una estrategia que no se sabe a qué apunta”.

Afirmó que solamente recogiendo el voto duro del MAS se podía haber ganado la elección. Indicó que esa estrategia fue aislada con un “descriterio absoluto y hoy día ése es el resultado, pero además, a eso se suma el hecho de que Arias representa a sectores aislados del anterior gobierno. Nosotros que habíamos hecho un trabajo de diez años, hoy en día toda La Paz es anti Revillista, moros y cristianos. Hasta su propia gente”.

Manifestó que ayudó también la baja de la candidatura de Waldo Albarracín y todos los desplazados del gobierno de Jeanine Añez de manera que “de arriba le está cayendo la elección de Iván Arias porque él no tiene ni una propuesta para La Paz, ni una y tiene apoyo de la gente de la alcaldía de La Paz por preservar la fuente de su trabajo durante 20 años”.

“No es el tema que Arias es el Mecías, no; eso es falso. Hay suma de errores nuestros y hay la única opción de la derecha porque no tienen otra opción, y obviamente, hay sectores que se sienten agredidos, desplazados, excluidos y marginados por lo que ha pasado, pero igual votarán por el MAS. Yo voy a votar por el MAS a pesar del daño que se ha ocasionado, voy a votar por César Docweiler y eso no significa que las cosas no estén bien como lo que ocurrió en El Alto”, declaró.

Recordó que en diciembre planteó el desplazamiento municipal de la gestión de Juan del Granado y Luis Revilla partiendo de la teoría que había varios candidatos que le podían hacer frente al MAS, entre ellos Iván Arias, Waldo Albarracín y otra gente vinculada a Revilla y, por tanto, se garantizaba una victoria electoral del MAS ante una oposición dividida.

Explicó que esa teoría se basaba en los datos que en la última elección nacional, en la ciudad de La Paz, Comunidad Ciudadana sacó 51% y el MAS 45% y se afirmaba que solo repitiendo esa votación una candidatura del MAS ganaba, teniendo en cuenta que los otros candidatos estaban divididos

Observó que la ausencia de una línea comunicacional no solo en La Paz sino a nivel nacional, porque «en política el mensaje debe ser claro, preciso y estratégico como “el hecho de que los golpistas perdieron la elección por mostrar manillas, pero ahora se les ocurre que tiene que haber justicia”.

“No sean torpes, esperen por lo menos dos semanas ¡Por favor! Eso hacía Murillo y por eso les ha ido mal. La gente razona, advierte, se victimiza y reacciona con lástima. Entonces no hay alguien que diga esto se debe hacer y esto no se debe hacer en momentos electorales. Cómo vas a salir con amenazarle con proceso a Eva Copa, es decir, no hay una estrategia política ni comunicacional que diga estas son las líneas y las frases claras. Y en el caso específico de La Paz, yo veo al candidato saliendo en fotos con el presidente Luis Arce, cuando durante dos años ha negado su militancia y ha marcado su distancia. Entonces es imposible que de la noche a la mañana algo se vuelva homogéneo”, manifestó.

