Pacientes se quedan sin atención, en gran parte de hospitales sólo hay emergencias

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

Entre preocupación y frustración, muchas personas se quedaron ayer sin atención médica porque gran parte de los hospitales del país cerraron sus puertas para cumplir el paro y sólo atendieron las emergencias.

Algunos enfermos conocían el anuncio del paro médico. Pero, la mayoría se enteró recién luego de dormir una noche en la puerta del Hospital de Clínicas por una ficha. El jueves, los profesionales anunciaron la medida en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Vine desde anoche a dormir y no abrieron. Acaban de decirnos que no hay atención”, dijo uno de los pacientes en la puerta del Hospital de Clínicas de La Paz, mientras preguntaba cuándo puede retornar para conseguir una consulta en el área de reumatología.

Varios pacientes volvieron a sus casas sin atención. “La enfermedad no espera, uno viene al hospital porque siente dolor, no por visitar al médico. Ahora tendré que volver cuando el problema se solucione. No tengo plata para ir a un centro privado”, dijo otro paciente e indicó que espera una cirugía desde hace más de dos meses.

Escenas similares se repitieron en el Hospital del Niño y algunos policlínicos de la Caja Nacional de Salud (CNS), y algunas clínicas privadas de La Paz que iniciaron un paro en rechazo de la Ley 1342 de Emergencia Sanitaria, promulgada en pasados días.

En el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS), para consultas, las enfermeras indicaron que no había atención y que si era urgente, el enfermo podía esperar al profesional.

Muchos pacientes rechazaron el paro de los galenos, mientras que otros apoyaron la medida. “Es justa su protesta. Tantos médicos fallecieron y el Gobierno no hizo nada por ellos ni por la salud del país”, indicó otro paciente que buscaba atención médica en el Hospital de Clínicas.

De acuerdo con el secretario general del Colegio Médico Departamental de La Paz, Édgar Villegas, la medida se acata en todos los subsistemas de salud. “No estamos atendiendo la consulta externa”, aseguró.

Villegas explicó que se reforzarán las atenciones en emergencias. “Los médicos que atendían en consulta externa (ayudarán en las áreas de urgencias)”, explicó.

Según el galeno, las cirugías se suspendieron desde antes de la medida de protesta porque las camas están ocupadas con pacientes con coronavirus. “Por eso desde el inicio de la segunda ola se han reprogramado, hasta nuevo aviso, las operaciones, sólo se realizan las de urgencias”, dijo e indicó que esta medida se asume porque luego de una intervención se suele necesitar terapia intensiva y todos los espacios están copados.

Aseguró que en similar situación están los hospitales y las clínicas privadas. “En esos centros también se están cerrando las consultas externas y las cirugías. Ahí también se amplía el servicio de emergencias”.

Pero, este medio llamó a la Clínica Cies, al Hospital Juan XXIII y a la Clínica Prosalud, donde el personal informó que las atenciones son normales.

Villegas resaltó que el paro se acata a nivel nacional porque la medida fue asumida por el Consejo Nacional de Salud (Conasa), que aglutina a colegios médicos departamentales, a odontólogos, bioquímicos y nutricionistas, entre otras especialidades.

En Potosí, los galenos marcharon ayer en rechazo a la ley de emergencia y calificaron la norma como inconstitucional. El presidente del Colegio Médico Departamental, Fernando Acebey, dijo que no levantarán la protesta y advirtieron con radicalizar la medida si el Gobierno no da respuesta, según El Potosí.

El principal hospital de ese departamento, Daniel Bracamonte, no repartió ayer fichas para consultas externas. En Sucre, el diario Correo del Sur informó que los centros públicos de la región acataron el paro en un 50%. Los nosocomios de la CNS cerraron sus puertas.

En Tarija las atenciones se vieron diezmadas. En Cochabamba, el director del Hospital Viedma, Cristhian Gonzales, dijo que las consultas fueron normales y que todo el personal cumplió sus labores. En Santa Cruz, los reportes de medios locales indicaron que el paro se acata en un 50% y la gente aún está confundida porque no sabe si acudir al nosocomio o esperar la conclusión de la protesta.

En Beni, el director del Hospital Presidente Germán Busch, Luis Víctor Vaca, dijo a Fides Trinidad que no tienen conocimiento sobre algún comunicado del Colegio Médico de Beni para acatar la protesta. “Esperamos que convoquen a una reunión y ahí recién definir qué acción se tomará”.

En Cobija, Pando, la medida se acata tal como dispuso el Conasa, indicó uno de los miembros del ente colegiado de esa región, Jhonny Choque.