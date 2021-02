Paz pide a la población no dejarse chantajear con Arce y ser rebeldes

Fuente: Página Siete

El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, pidió a la población no dejarse chantajear con el presidente Luis Arce, ser rebeldes y votar por el candidato de su preferencia en las elecciones subnacionales. Agregó que el deber del mandatario es coordinar con las autoridades regionales que salgan electas, sea o no del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«(A la población) no acepten ningún tipo de chantajes. Si en algún lugar se ha dicho que el Gobierno nacional trabaja mejor con un color que con otro, el único color que hay en Bolivia es la Tricolor, y el que no cumple con ese mandato constitucional es apatrida, no esta en favor de los intereses de la nación. Sean rebeldes, bolivianos, voten por el que consideren que es el más adecuado en sus municipios y departamentos y no hagan caso a los chantajes», dijo Paz.

Hace aproximadamente dos semanas, Arce participó en varias entregas de obras, junto con candidatos del MAS, y en algunos actos proselitistas. Los mismos fueron transmitidos por el canal estatal, el mandatario indicó que el nivel central del Estado necesita autoridades regionales con las que pueda trabajar y condicionó el apoyo del Ejecutivo para que favorezcan a los postulantes de su partido.

Al respecto, políticos, activistas y el resto de los candidatos se manifestaron en contra, incluso compararon al primer magistrado del país con el gobernante venezolano Nicolás Maduro y su colaborador Diosdado Cabello. Entre tanto, la Iglesia reprochó que Arce use el tema de las vacunas para tratar de beneficiar con el voto a los aspirantes masistas.