Peredo sobre el Ministro: «Lima nos pidió conciliar con los corruptos del fútbol»

Fuente: paginasiete.bo

“A nosotros, (Iván) Lima nos dijo que conciliemos con los corruptos del fútbol y él sería mediador”, aseguró Marco Peredo, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Explicó que la pasada semana se reunió con el Ministro de Justicia para denunciar supuestos actos de corrupción en el máximo ente del balompié nacional y escuchó esa respuesta.

“Lima está pidiendo que las víctimas concilien con los violadores. Es increíble. Lo mismo nos dijo a nosotros. A nosotros nos dijo que conciliemos con los corruptos de fútbol y él sería mediador”, apuntó Peredo. “Nos habló ante varios testigos, cuando estuve en La Paz y todavía nos dijo: ‘Tengo que hablar con el Presidente porque hay reunión de gabinete y me voy. Si él me dice que yo sea el árbitro y amigable componedor, yo asumo, si no, vean ustedes cómo arreglan’, eso nos dijo”, añadió el extitular de la federación.

Acompañado por Fabol, Peredo estuvo la semana anterior en la sede de Gobierno para denunciar, ante autoridades, presuntos hechos de corrupción en la FBF.

“Nos dijo lo mismo que está diciendo ahora, entre el agresor, el violador y la víctima, ¿dónde se ha visto esto? Este es un tema de la justicia y no se negocia”, resaltó el abogado cruceño de 65 años de edad que asumió el cargo de titular de la FBF, de forma interina, en enero de 2017.