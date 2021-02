Pese a observaciones, Gobierno renueva acuerdo con china Sinosteel para proyecto del Mutún

El 28 de enero del año pasado, la firma contratista fue suspendida por no haber presentado el proyecto de diseño final de ingeniería de la obra. En julio de 2020, el entonces presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Milko Moreno, explicó que la china aducía que al tratarse de un proyecto llave en mano, no necesitaba ese diseño, no obstante las cláusulas del contrato sí lo estipulaba.

Fuente: FIDES

Pese a las observaciones y una suspensión que tenía la empresa china Sinosteel Equipment, además de investigaciones de la Contraloría, Procuraduría y un posible proceso de arbitraje internacional, el ministerio de Minería renovó el acuerdo con la firma para la ejecución del proyecto del Mutún y amplió el plazo de conclusión de la obra hasta 2023.

“Por instrucción del Gobierno del presidente Luis Arce, hemos negociado y logrado un entendimiento entre la empresa contratista Sinosteel y la firma supervisora del proyecto, Cisdi, y se acordó reencauzar el proyecto y adoptar todas las medidas para retomar estas actividades; la firma de este contrato se realizó el 1 de febrero causando bastante satisfacción en el Ministerio y particularmente en el Estado”, informó este viernes el titular del área, Ramiro Villavicencio.

El 28 de enero del año pasado, la firma contratista fue suspendida por no haber presentado el proyecto de diseño final de ingeniería de la obra. En julio de 2020, el entonces presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Milko Moreno, explicó que la china aducía que al tratarse de un proyecto llave en mano, no necesitaba ese diseño, no obstante las cláusulas del contrato sí lo estipulaba.