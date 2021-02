Pierre Chain: En ningún momento el Presidente presionó a La Paz, ha sido honesto

Nacional

sábado, 6 de febrero de 2021 · 16:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El candidato a concejal en la fórmula del MAS para la ciudad de La Paz, Pierre Chain, se refirió este sábado a una nota publicada en Página Siete, en la que se afirmaba que el presidente Luis Arce presiona a la sede de Gobierno para que vote en favor de César Dockweiler en las subnacionales. El expresidente de Cotel aseguró que el mandatario no ejerció ninguna presión y mucho menos un chantaje, como señalaron algunos líderes opositores.

«Bajo nuestro punto de vista, en ningún momento el señor presidente ha presionado a la ciudad de La Paz. Nosotros creemos que el presidente ha sido honesto con la ciudad de La Paz. El señor presidente ha dicho que va a trabajar con los alcaldes que quieren trabajar para la ciudad de La Paz», sostuvo Chain. «En ninguna parte del mundo un Gobierno nacional ayuda a un gobierno que solamente utiliza la plata de los ciudadanos para hacer política en el municipio», agregó.

En la nota mencionada, se señala que el presidente Arce condicionó el apoyo del Ejecutivo a La Paz si los paceños respaldan con su voto al candidato oficialista y se recabaron opiniones de algunos postulantes opositores a la silla edil que calificaron de “chantaje” la presión ejercida por el mandatario.

«El hecho de que el señor presidente sea franco y claro con los paceños, no es ningún tipo de presión y tampoco lo aceptamos, como dice el señor (Iván) Arias, como un chantaje. Eso no es verdad», reiteró el aspirante a concejal. «Para nosotros el señor César Dockweiler es una necesidad en época de crisis porque nosotros necesitamos el aval del Gobierno nacional para muchos proyectos —de salud, hospitales de segundo nivel— y esto solo podemos garantizarlo con el aval de crédito de nuestro Gobierno Nacional. Y el Gobierno nos va a apoyar porque nosotros no vamos a utilizar las obras de los paceños en política”, añadió.