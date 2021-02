Policía de la UTOP salvó a mujer y su mascota de un incendio en La Ramada

Un incendio en un local de comida del mercado La Ramada, obligó al subteniente Sergio Claros, miembro de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), a “vestirse de bombero” para rescatar a una mujer de 30 años y a su mascota, que se encontraban atrapados por el fuego.

La madrugada de este jueves, el uniformado se encontraba en su puesto de trabajo de la exterminal, cuando un joven le pidió ayuda por el siniestro que se registraba en el restaurante.

“Abordé mi moto y llegué al lugar, pedí ayuda a los bomberos, pero los testigos me dijeron que había una mujer dentro del negocio que no pudo salir debido a que las llamas estaban cerca a la puerta de ingreso”, relató Claros.

El miembro de la UTOP, mojó su chalina y se cubrió con ella para entrar al restaurante que era consumido por las llamas. Luego le ofreció ayuda a la mujer, pero esta se negaba a salir sin su mascota.

“Ella no quería salir sin su perro, pero la convencí de que lo más importante era su vida. Mientras dialogaba, trataba de apagar el fuego desde adentro, sacando agua de un grifo con un balde”. Relató.

El policía logró rescatar a la afectada, pero volvió a entrar al lugar para buscar a la mascota. “Le prometí que, si se dejaba auxiliar, iba a volver a salvar a su perrito y tenía que cumplir”, dijo.

El perro, de raza lobo siberiano, estaba en un cuarto, ubicado al fondo del negocio, y me costó sacarlo porque no se dejaba alzar, pero al verse atrapado entre las llamas y la pared, me buscó para que lo cargue”, relató.

Cuando el carro de Bomberos llegó a sofocar las llamas, la víctima y su mascota ya habían sido auxiliadas. Luego de apagar el fuego, se encargaron de enfriar el ambiente, del cual solo se registraron daños materiales de consideración.

Por su parte, el Comandante de la UTOP, Julio César Baldivieso destacó el valor del miembro de su unidad, que sin tener los equipos necesarios no dudo en arriesgarse para rescatar a una persona.

“Los policías de la UTOP, están adoctrinados para servir a la gente porque reciben capacitaciones y motivaciones diarias, ellos entienden que su deber es trabajar por la sociedad”, dijo Baldivieso.