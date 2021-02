Pórcel anuncia auditoría a la gestión de Peredo

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no emitirá criterio sobre los supuestos actos de corrupción que existen en esa entidad y que fueron denunciados por el extitular del ente Marco Peredo, al que se le hará una auditoría a la gestión que comandó (2017-2018), al margen de acciones penales que se le instaurará por sus “temerarias” acusaciones.

Peredo denunció que “existe un saqueo a la Federación Boliviana de Fútbol, Costa lo sabe. No necesita auditoría, si ahí están los cheques (que se giraron)”, dijo Peredo a El Deber.

El vocero de la federación, Ángelo Porcel, mencionó ayer que no se permitirá este tipo de acusaciones y sindicaciones a la que está acostumbrado el dirigente cruceño. “Peredo se refiere a que existe un tema de malos manejos, de apropiarse de fondos indebidos en la FBF y que el actual presidente conoce este tema, don Fernando Costa no puede emitir criterio hasta que no se conozca la auditoría respectiva”, explicó.

Entre los principales temas que aún no fueron aclarados por la FBF se encuentran el supuesto sobreprecio en la adquisición de los terrenos para la construcción de la Casa de la Verde en la zona de Alto Achumani; además de los 700 mil dólares pignorados a favor del club San José y los cheques sin descargo entregados a personas ajenas a la FBF y a miembros del comité ejecutivo.

Pórcel dio cuenta también que la dirigencia que está a la cabeza del fútbol nacional decidió realizar otra auditoría a la gestión que tuvo Peredo en esa institución. “Marco Peredo junto a Clivert Rocha manejaron la FBF de forma ilegal y arbitraria”, advirtió.