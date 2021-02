Preguntas y respuestas sobre Bitcoin

El Bitcoin vuelve a estar en boca de todos desde que Elon Musk decidiera comprar millones en dicha moneda y su valor superara récords históricos, aunque hace pocas horas ha dicho algo en Twitter como «el valor del Bitcoin está muy alto», y eso ha provocado una nueva caída en los precios. Pero bueno, nada como ver la evolución del último año en Google para ver de lo que estamos hablando (lo podéis ver en la captura superior).

Es un misterio para muchos, una estafa piramidal para otros y una gran oportunidad de inversión para un puñado.

El caso es que hemos hablado con Javier Pastor, Country Manager de España en Bit2Me, para eliminar algunas dudas sobre el tema:

¿Ves el bitcoin como una forma de invertir ahorros?

Bitcoin es una nueva tecnología, un nuevo activo reconocido y un potencial medio de pago o dinero. Creo que ahorrar en Bitcoin ha demostrado que no hay mejor forma de hacerlo… en los últimos 12 años su revalorización ha sido de un 50.000.000% algo que no tiene precedentes… seguirá subiendo? Personalmente, creo que sí… Bitcoin no tiene techo, porque el FIAT no tiene suelo. Yo sí lo considero una fórmula óptima para el ahorro, pero es una decisión personal que cada uno debe valorar.

¿Qué le dirías a las personas que hace tantos años decían que eso del bitcoin era un timo y que no llegaría a ninguna parte?

Qué no pasa nada por equivocarse, siempre se puede rectificar. Les recomendaría que se informaran, que dedicaran algo de tiempo a entender qué es. El concepto detrás de Bitcoin, a grandes rasgos, es una nueva forma de dinero revolucionaria que quita el mando a unos pocos y devuelve a cada individuo el poder de decisión sobre su propio dinero.

Algo similar a lo que está ocurriendo con Bitcoin sucedió a finales del siglo XX cuando Internet nacía, lo primero que generó fue desconfianza y lo siguiente que ocurrió es que los privilegiados con más poder se encargaron de generar una mala imagen sobre esta tecnología con la cual hoy en día no entenderíamos el mundo. Bitcoin no es solo un activo en el que invertir o no, es una tecnología que está provocando que se redefina la economía del futuro y de la cual merece la pena aprender. Al final, gracias al poder de los usuarios que decidieron utilizar esa tecnología, Internet es lo que es hoy en día. Bitcoin sigue este mismo camino. Desde Bit2Me Academy trabajamos justo en la línea de dar a conocer Bitcoin como tecnología, disponemos de un curso básico de iniciación gratis en el que en 30 minutos cualquier puede entender las principales bases.

¿Cómo justificas el casi constante crecimiento de esta moneda?

La necesidad de una reserva de valor en un entorno potencial de hiperinflación y en un contexto como el actual ha permitido una mayor adopción. Además el acceso es cada vez más sencillo y amigable para cualquier persona, desde Bit2Me perseguimos justamente ese objetivo: que cualquiera que quiera tenga acceso a Bitcoin como tecnología y por supuesto a las criptomonedas. Además, crece el entendimiento de la tecnología y la adopción como medio de pago.

¿Qué es un monedero?

Un monedero, es un software que permite almacenar, enviar y recibir Bitcoin y otras criptomonedas. Solo necesita conexión a internet y un dispositivo móvil, PC, Tablet o incluso un trozo de papel. Podemos entenderlo como la billetera que solemos llevar todos en el bolsillo, pero para criptomonedas.

¿Se puede usar un mismo monedero en cualquier país o cada país tiene el suyo?

Los monederos para las criptomonedas son Software normalmente de código abierto, no están vinculados a ningún país. Al igual que Bitcoin, los monederos son una tecnología global que usa a internet como base de su sistema.

¿Qué ofrece Bit2Me que no ofrezcan otros servicios?

Nuestro principal objetivo es hacer fácil la tecnología para que cualquier pueda entenderla y tener acceso a ella. Disponemos de más de 20 soluciones y herramientas relacionadas con las criptomonedas. Pero sobre todo destacamos por nuestra atención personalizada (acompañamos a cada usuario, sobre todo al principio), formación y asistencia directa. Precios competitivos, versatilidad en herramientas y la seguridad de que es una empresa española reconocida con 7 años de experiencia.

Si tenéis más dudas sobre el tema, podéis hacernos las preguntas en nuestras redes sociales y se las transmitiremos.

Podéis conocer más sobre el tema en el curso gratis sobre Bitcoin que ofrecen en este enlace y aumentar los conocimientos en academy.bit2me.com.

Gracias Javier por tu tiempo.