Presidente de Always Ready sobre posible salida de Núñez: “Sería una locura cambiar de DT en este momento”

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, descartó la posibilidad de rescindir contrato con el director técnico Sebastián Núñez y confirmó que tres futbolistas serán cedidos a préstamo a otros clubes para que tengan minutos en la División Profesional. «Sería una locura cambiar de DT en este momento», dijo Costa restando importancia a las versiones en ese sentido.

Durante las últimas dos semanas, Núñez dirigió al equipo de la banda roja en una media docena de partidos amistosos de fogueo, con resultados diversos, en Brasil.

Sobre el presupuesto para esta temporada, Costa aseguró que “la planilla es la más alta del fútbol boliviano o la segunda más alta” y que la inversión tiene relación con las aspiraciones de la dirigencia del club.

A continuación, te dejamos sus mejores frases:

La gira en Brasil. Nosotros tenemos el panorama claro, la gira en Brasil fue muy productiva y sirvió para ver el nivel del equipo, con miras a la Copa Libertadores. Se ha jugado con equipos competitivos y estamos conformes con el rendimiento de nuestros futbolistas, eso quiere decir que también estamos contentos con el trabajo de Sebastián Núñez.

Se queda. Nosotros contratamos a Núñez para un proyecto deportivo. Después de conocer el trabajo de varios entrenadores, la dirigencia coincidió que era el profesional que mejor se adapta al proyecto de Always. Además, estamos analizando qué integrantes de su cuerpo técnico pueden trabajar con las divisiones menores del club. Sería una locura cambiar de técnico en este momento.

Descartarán a tres futbolistas. Con Núñerz hemos acordado reducir al plantel y hasta este lunes vamos a dar a conocer quiénes se van a préstamo. Le puedo adelantar que hemos recibido propuestas de otros clubes bolivianos por estos futbolistas. Hemos visto que será difícil que tengan minutos en Always Ready y no queremos perjudicarlos.

Cerraron contrataciones de extranjeros. La contratación de refuerzos extranjeros ya llegó a su fin. Hasta el momento, tenemos seis jugadores foráneos. Marc Enoumba y Javier Sanguinetti están terminando sus trámites de naturalización. No sería lógico que incorporemos a jugadores solo para un campeonato.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR). Tenemos todo planificado para inaugurar el CAR en marzo, pero esperamos tener concentraciones esporádicas antes de esa fecha y para eso estamos trabajamos día y noche para cumplir con los plazos.

Las luminarias del estadio Municipal. Estamos contentos y entusiasmados porque nos comentaron que la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) ha aprobado un presupuesto de ocho millones de bolivianos para la construcción e implementación de luminarias y para el mejoramiento de los alrededores en el estadio de Villa Ingenio (El Alto). Esperemos que los plazos se puedan dar de acuerdo a nuestro calendario en la Copa Libertadores. Lo importante es que este año sí o sí se tendrán las luminarias.

Objetivo. Nosotros hemos conformado un equipo para pasar la primera ronda de la Copa Libertadores y tratar de hacer historia. Creemos que andamos muy bien y tocará ajustar algunos detalles. El balance es positivo en general.

Inversión. La dirigencia de Always Ready está dispuesta a invertir lo que sea necesario para representar de la mejor manera a El Alto y a Bolivia. Hemos tratado de armar un equipo bastante competitivo, sobre todo para que se haga fuerte de local y la inversión también tiene que ser importante. El número exacto no lo tenemos, pero la planilla debe ser la más alta del fútbol boliviano o la segunda más alta, creo que tenemos una similar a la de Bolívar, Wilstermann y The Strongest.