Presidente de Diputados da por cerrada una negociación sobre Ley Sanitaria

Fuente: paginasiete.bo

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó que no se volverá a modificar la Ley de Emergencia Sanitaria, por lo cual ese tema ya está cerrado para una posible negociación. Agregó que se hizo los cambios que pidió el sector salud y en ese sentido no se justifica el rechazo a la normativa.

«Para nosotros (la ley) es un tema cerrado, porque nosotros hemos convocado al Colegio Médico, y ahí tenemos (el acuerdo) con firmas de los representantes. ¿Qué más tenemos que hacer? Y si vamos nuevamente a aperturar, seguramente nos saldrán en otra semana que es otro artículo (con el) que no están de acuerdo», manifestó.

La pasada semana, los profesionales en salud en Bolivia determinaron realizar un paro indefinido si el presidente Luis Arce promulga la norma. Señalaron que como sector quieren ser los participes de la elaboración de una nueva ley porque que la que se aprobó no fue proyectada con los galenos.

Al respecto, Mamani recordó que los representantes del ente colegiado y el Ministerio de Salud firmaron un acuerdo para realizar los cambios que pidieron los salubristas. Explicó que se aprobó el precepto con las observaciones realizadas. En ese entendido ve que existen afanes políticos de galenos que están de candidatos en las elecciones subnacionales e intereses económicos.

«Aquí está en juego esto de los medicamentos, de los precios de medicamentos que no puede ser que estén comercializando a gusto, como hasta este momento. (…) No va a haber un adelanto para poder internar a nuestros hermanos y hermanos que estuvieran contagiados. Están pidiendo (en las clínicas) como adelanto de 15.000 a 20.000 dólares, eso no va a haber (con la ley)», complementó.