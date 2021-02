Quispe ve contratación de Huanca en Ministerio de Culturas como premio a la corrupción

Felipa Huanca y Rafael Quispe. Foto archivo: Pedro L. y ANF

Fuente: https://elpotosi.net

De acuerdo a los datos de la Contraloría General del Estado, la exejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” y excandidata a la Gobernación de La Paz por el MAS, Felipa Huanca, ahora es funcionaria del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. El candidato a la Gobernación paceña por Somos Pueblo, Rafael “Tata” Quispe, refirió que esa contratación es un premio a la corrupción, recordando que Huanca estuvo implicada en el caso Fondo Indígena.

La repercusión surgió luego de que Huanca presentó el formulario requerido para los funcionarios públicos el pasado 8 de febrero. Ella declaró que tiene dos bienes y que sus rentas (pasivos) alcanzan a Bs 7.722.

En contacto con ANF, Quispe dijo: “a los corruptos los premian y a los que hemos denunciado la corrupción nos sentencian, pareciera que en Bolivia hay que ser corrupto y tener premio, encima que trabaje en el Ministerio de (Culturas y) Descolonización, realmente es el premio a aquellos que se roban del país”.

Quispe señaló que el mundo está al revés porque a él que denunció la corrupción en el Fondo Indígena lo condenan a dos años de prisión, pero a Huanca que estuvo implicada en el desfalco millonario, ahora es funcionaria pública.

El “Tata” Quispe dijo que éticamente no es aceptable tal situación, además, mencionó que traerá un costo político para el MAS en las próximas elecciones subnacionales.

Rafael Quispe fue sentenciado a dos años de cárcel por acoso político a Felipa Huanca. Hoy, el candidato de Somos Pueblo, se presentó con las manos encadenadas, en puertas del penal de San Pedro de La Paz y pidió que lo encarcelen porque no se acogerá al perdón judicial.

“Para no cumplir (la condena en) la cárcel, debo acogerme al perdón judicial, debo pedir perdón judicial, no lo voy a hacer, eso es como admitir la culpa, yo prefiero que me encarcelen en Chonchocoro antes de pedir perdón al poder Judicial y al poder político”, manifestó.

La lectura completa de la sentencia contra Quispe se realizará el viernes en el Tribunal Primero Anticorrupción, y de no presentarse una apelación, entonces se procederá a la ejecución de la misma.