Rechazan la denuncia penal en contra de Áñez; Fiscalía imputa a exministra de Salud

La expresidenta Jeanine Áñez creyó que había quedado en claro su situación el pasado lunes, cuando se presentó a la Fiscalía de Trinidad para responder a la denuncia presentada en su contra por el presunto delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad.

Pero ayer, nuevamente, informó que fue citada por la Fiscalía para declarar ante una denuncia que desconocía si era dentro del anterior caso u otro distinto.

“El MAS ha decidido abusar y perseguirme por razones políticas. Hoy nuevamente me llamaron a que declare en un juicio manipulado”, señaló Áñez, quien actualmente es candidata a la Gobernación de Beni.

Ayer, el Ministerio Público informó que fue rechazada la denuncia penal en contra de la expresidenta por presunto incumplimiento a resoluciones constitucionales por la jueza primera de Instrucción en lo Penal, por lo que decidió no tramitar la excepción de incompetencia planteada por la mandataria y dio por cerrado el caso.

Empero, la defensa de Áñez apeló a la decisión judicial, toda vez que la resolución fiscal no está ejecutoriada y mientras no ocurra eso la denuncia no está cerrada y puede ser activada si el Fiscal Departamental revoca esta decisión, según informó El Deber.

Ayer debía desarrollarse la audiencia para definir si Áñez debía ser procesada en la vía ordinaria o en un juicio de responsabilidades; sin embargo, la resolución de rechazo de denuncia de la Fiscalía hizo que la jueza decidiera no tramitar la excepción de incompetencia.

Imputación a Roca

El Ministerio Público formalizó ayer la imputación formal en contra de la exministra de Salud Eidy Roca, implicada en la compra con presunto sobreprecio de respiradores chinos en el gobierno transitorio de Áñez. La Fiscalía aguarda la programación de la audiencia cautelar donde pedirá la detención preventiva de la exautoridad.

Roca fue imputada por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, señala la resolución fiscal difundida por Unitel.

Sobre el caso, Roca dijo que no tiene nada que ver en esa compra porque no fue parte del proceso de adquisición.