Revilla afirma que apoyo de CC a Iván Arias es ‘de conveniencia’

El alcalde y líder de Sol.bo, Luis Revilla, afirmó este viernes que el apoyo brindado por Comunidad Ciudadana (CC) a la candidatura de Iván Arias para la Alcaldía paceña es “de conveniencia”.

Revilla, cuya agrupación tiene como candidato a Álvaro Blondel, se pronunció después de que su exaliado Carlos Mesa anunció el apoyo de CC a Iván Arias, señalando que tiene los mejores atributos para ser el alcalde.

“Creo que es un apoyo de conveniencia. Al no tener otro candidato y al no poder inscribir además otro candidato porque ya se vencieron los plazos para hacer cambios, creo que no les quedaba otra que llevar adelante este apoyo”, afirmó Revilla.

En diciembre de 2020, Mesa y Revilla presentaron en conjunto a Waldo Albarracín como candidato a alcalde, pero Sol.bo se alejó de la alianza el día de la inscripción de candidaturas. CC siguió con el exdefensor del Pueblo, hasta que éste renunció a la postulación.

Revilla observó también que la organización que lidera Mesa apoye al exministro Arias, porque –según afirmó- en el pasado CC había señalado en varias oportunidades que no iba a tener relación ni apoyo con alguien del gobierno de Jeanine Añez.

“Así es la política, ustedes lo están mirando”, agregó.

El alcalde apoyó a Mesa en su candidatura presidencial de 2019, pero en 2020 dejó CC para impulsar la postulación de Jeanine Añez.