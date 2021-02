Revue ya se ha integrado en Twitter: así puedes usarlo para crear una newsletter

Muchos usuarios de Twitter ya se han encontrado con una nueva función dentro de la pestaña de “Más opciones” situada en la izquierda de la página principal: la de “Boletines informativos” o “Newsletters” (para aquellos que tengan su perfil configurado en inglés).

Así es como, de forma discreta, la red social comienza a ofrecer a sus usuarios una nueva herramienta de la mano de Revue, la empresa que adquirió la pasada semana.

Primero, ¿para qué sirven estos boletines informativos de Revue? Twitter contaba el día que anunció la compra que la compañía está «en una posición única para ayudar a las organizaciones y a los escritores a aumentar su número de lectores más rápido». El objetivo es que organizaciones, escritores y publicadores puedan enviar sus propias newsletters y llegar a un público más amplio y poder monetizar sus servicios.

Cómo integrar las funciones de Revue en Twitter

Tras acceder a la novedad presente en «Más opciones» aparece una ventana emergente explicando muy brevemente que esto es posible gracias a la integración de Twitter y Revue y promete a sus usuarios que pueden ganar dinero con los suscriptores de pago y analizar las interacciones en sus boletines. Puedes entrar en el recuadro azul que dice «Averiguar más».

Al pulsar en este botón, llega la siguiente opción: la de los permisos que solicita Revue a quienes quieran integrar la nueva herramienta. Entre otros asuntos, hay que dar permiso para publicar y eliminar Tweets en tu nombre, e interactuar con los Tweets publicados por otros (dar Me gusta, deshacer Me gusta o responder a un Tweet, un Retweet, etc.) en tu nombre».

Tras aceptar las condiciones, la organización, publicación o escritor puede acceder a la edición de su próximo boletín informativo. Hay dos partes. Por un lado, a la izquierda, está la edición del cuerpo del correo o boletín. Se puede incluir texto, enlaces a otras webs y archivos como fotografías, vídeos o tweets. A la derecha aparecen cuatro tweets. Los últimos que hayas publicado (no los que hayas retwiteadom sean con comentario o no).

Revue se puede integrar con muchas otras herramientas y plataformas

Además, también hay la opción de conectar esta nueva newsletter con otras redes sociales. A la derecha de los tweets que se previsualizan, hay tres puntos horizonales. Tras hacer click sobre ellos, aparecerá la opción de «Connect source» o conectar fuente.

Al acceder, estas fuentes a las que se puede conectar el boletín informativo son: el propio Twitter, Facebook, Pocket, Instagram, Refind, Medium, Product Hunt, Instapaper, RSS Feeds, Feedbin y Dribbble.

Además de las redes sociales que se pueden usar como fuente para añadir al boletín informativo, Revue y Twitter pueden integrarse con otras herramientas. Hay extensiones para los navegadores Chrome, Firefox y Edge que se pueden añadir. También se puede unir a Stripe para las funciones de pago (los escritores, editores u organizaciones pueden incluir en sus boletines contenidos de pago). También se pueden importar los contactos desde Mailchimp (otra web para enviar newsletters), con Zapier, con LinkedIn, con tu sitio web de wordpress, con Drupal Module y con SignUp Forms para que más personas puedan registrarse en este boletín.

Cómo crear una newsletter y cómo es la interfaz

Lo primero de todo que pide la herramienta es comenzar escogiendo un tema para el boletín que vas a enviar. Al comienzo hay un título que dice «Weekly newsletter of (nombre de tu perfil) – Issue #1».

Debajo aparece la opción de poner un texto. Es opcional. Abajo del todo, en la interfaz de ese boletín hay diferentes opciones: se puede incluir un H1 (esto es otro título), un texto, un enlace , vídeos, imágenes o tweets en el cuerpo del mensaje.

Al seleccionar una de esas opciones, va a aparecer como un nuevo módulo exclusivo para lo que hayas elegido. Si luego decides mejor no usar ese módulo solo tienes que poner el ratón sobre él y esperar a que aparezcan dos cuadrados a la izquierda. En los tres puntos, al pulsar te da la opción de «remove item», es decir, eliminar ese módulo.

También aparecen unas flechas apuntando a 4 direcciones diferentes. Al pulsar sobre esas flechas puedes elegir donde situar el módulo dentro del boletín. Además, si sitúas el ratón entre dos módulos aparecerán también las mencionadas opciones y puedes pulsar sobre una de ellas para crear un nuevo módulo. Esto agiliza el proceso, ya que evita la necesidad de bajar por la web para llegar a esas opciones más abajo.

Diseños, suscriptores y resultados

Además de las opciones mencionadas, la newsletter de Revue integrada con Twitter ofrece diferentes diseños para crear el correo informativo. Para ello, en la esquina superior derecha, aparece el logo de tu perfil de Twitter. Al pinchar sobre ello aparece ‘Account Settings’ (ajustes de cuenta), ‘Your settings’ (tus ajustes) o la opción de salir de la cuenta. En ‘Account settings’, hay la opción de diseños a escoger.

En cuanto a suscriptores, se pueden importar correos electrónicos desde el servicio Mailchimp, se pueden añadir nuevos mails de forma manual o importar una lista de correos a través del sistema CSV o copiando y pegando las direcciones.

En la sección «Insights», se puede ver el impacto de esos boletines que vas a enviar. Por un lado, te muestran qué porcentaje de las personas que han recibido la newsletter, la han abierto y qué porcentaje de ellos han entrado en los enlaces adjuntos dentro del boletín. Otras de las informaciones son cuántas más personas se unen a las campañas y cuántas deciden darse de baja para no recibir la newsltter de nuevo.

Las newsletters son los nuevos podcasts y Twitter no será la última en lanzarse a esta piscina. Parece ser que Facebook está trabajando en crear su propio sistema al respecto.