Ronald Crespo: «Necesitamos $us 1,5 millones más para este año»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Ronald Crespo, nuevo presidente de The Strongest, pidió a la afición que le deje trabajar para conseguir los objetivos que él y su directorio se trazaron para este año. El paceño de 56 años considera que se necesita 1,5 millones de dólares para concluir la gestión.

Aclaró que de los tres millones que ingresaron por la clasificación a Copa Libertadores, se tiene que realizar algunos gastos, como pagar los premios a los jugadores y cuerpo técnico. Hay que “solucionar algunos de los problemas que quedan pendientes. No hay suficiente respaldo económico como quisiera”.

Pidió no dar detalles sobre el caso Alejandro Chumacero. Quiere preservar la imagen del ídolo del único tricampeón del fútbol profesional boliviano.

¿Cómo surge el cariño al club atigrado?

Desde niño participé en lo que era la barra. Era parte del grupo que manejaba los chullu chullus (tapacoronas aplastadas) y con una maderitas metíamos bulla en las gradas de la recta de general.

¿Cómo es que incursiona en el tema dirigencial?

Llegué por invitación de Jorge Pacheco para que trabajemos en el club, fui presidente del comité de fútbol y logramos un bicampeonato.

Como dirigente tengo tres títulos obtenidos, el bicampeonato y una corona que nos arrebataron los de Oriente Petrolero. Hubo el problema del arquero Marcelo Robledo, arquero del equipo y como consecuencia de ello esa estrella está pendiente, pero fue legalmente conseguida por la institución.

¿Luego qué cargo le tocó ocupar en la institución?

Tuve que dejar la institución por un tiempo y luego fui invitado por Don César Salinas, ocupé una cartera no muy relevante, relacionada con el tema deportivo. Luego él mismo me invitó para que sea acompañante de su esposa Inés Quispe como vicepresidente.

¿Será un sueño cumplido ser el presidente del Tigre?

En realidad me toca asumir en la continuidad de la gestión de Inés Quispe para evitar que se desmorone el club o pase algo similar. Queremos preservar la entidad y culminar la gestión.

¿Podría presentarse en una elección?

Mi misión termina en noviembre de este año sea cual sea el resultado, yo tengo que convocar a elecciones y no participaré de ellas.

¿Luego seguirá en lo dirigencial o dejará la actividad?

No sé. Pero luego de este periodo me tocará ser el fiscal general de la institución y veremos cómo se pinta la cosa.

¿Cuál es el objetivo?

Cumplir con lo económico con el primer plantel y solucionar algunos de los problemas que quedan pendientes. No hay suficiente respaldo económico como quisiera.

Hay deudas impositivas, primas pendientes de 2019 y 2020, todo ello. Por eso apostamos a hacer una gran participación en la Copa Libertadores y eso nos daría un respaldo económico para terminar la gestión.

Vamos a trabajar esta semana con auspiciadores, hay algunos que ya tienen contrato, pero hay otros con los que tenemos que negociar.

¿Hizo un cálculo de cuánto necesita para el año?

Estamos en eso. Pensamos que necesitamos 1,5 millones de dólares más para este año. No podemos olvidarnos que de los tres millones que tenemos debemos pagar premios al cuerpo técnico, jugadores, tenemos algunos gastos que realizar. La pandemia hace que se multipliquen los gastos.

¿Cómo lo recibieron los jugadores?

Hablamos y les expliqué la situación de la institución. Les pedí que me dejen trabajar. Debo presentar mi documentación correspondiente para que me reconozcan como dirigente en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y la Conmebol para que lleguen los recursos y cumplir con lo económico.

¿Se pensó en algún refuerzo más para esta gestión?

Estamos pensando para la Libertadores, en coordinación con el cuerpo técnico vamos a analizar qué posibilidades hay y hacer una buena participación en la Copa Libertadores.

¿Qué pasa con Chumacero?

Yo no quiero entrar en detalles de la negociación, mucho menos hacer polémica. No quiero empañar la imagen que tiene Alejandro Chumacero para con la hinchada, queremos que lo preserven como un jugador de la cancha. No estoy cerrado a conversar.

¿Qué le dice a la afición del club?

Que me dejen trabajar. Estoy seguro que puedo responder a las exigencias, para ello ofrezco mucho trabajo y sacrificio.

Esta es una continuidad de la labor de Inés Quispe y le vamos a pedir que ella sea la presidenta de la delegación para los partidos en el exterior. Si conseguimos el campeonato, se lo entregaremos a ella, porque nosotros no queremos protagonismo.

