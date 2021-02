Salud convoca a las universidades a sumarse a la tarea de vacunación

La Viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional del Ministerio de Salud, María René Castro, convocó este domingo a las universidades, empresa privada y a todo personal apto a sumarse a la tarea de vacunación masiva que se prevé realizar en próximos días en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus.

“Es un gran reto y tenemos que lograrlo porque no tenemos otra opción. No es que algún Sedes diga lo hago hoy o mañana, no; tiene que haber un compromiso con la gente que necesita la vacuna y necesita que trabajemos 24/7”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Sostuvo que “es una tarea muy titánica, es un plan ambicioso llegar al cien por ciento de la población vacunable. Es difícil, sabemos que es un reto, sabemos que tenemos que movilizar mucha gente y eso es justamente lo que nosotros necesitamos que haya un apoyo muy grande de la población y de los medios de comunicación”.

“No tenemos opción de equivocarnos y tenemos que cumplir con la población”, manifestó al indicar que por ahora se cumple una primera fase de vacunar de manera prioritaria al personal de salud.

Luego vendrá otra etapa donde se vacune a las personas que tengan enfermedades de base que son cerca de 1.3 millones de personas según datos del censo y, posteriormente, se cubrirá a la población mayor de 60 años que son aproximadamente 1.2 millones.

También se prevé cubrir sectores estratégicos pero que no tienen el mismo nivel de riesgo y ahí están periodistas, maestros, distribuidores de alimentos, empleados públicos, empleados municipales, transportistas, militares y policías, y trabajadoras sexuales.

Aclaró que, si hay personas enfermas que por algún motivo no recibieron la vacuna cuando les tocaba, serán atendidas de manera prioritaria y de esa manera se irá escalando hacia las personas sanas de 18 a 59 años de edad que no tengan ningún riesgo. En este grupo tenemos 4.5 millones de personas, precisó la autoridad.

Sostuvo que el Ministerio de Salud acude a la población y a los medios de comunicación para que apoyen esta campaña. Mientras se espera la llegada del próximo lote de vacunas para el 28 de febrero, el gobierno a través de un equipo interdisciplinario trabaja para tener grandes espacios de vacunación en todas las ciudades de los nueve departamentos.