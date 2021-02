Samsung y el PNUD dan la bienvenida a cinco Jóvenes Líderes para ampliar su compromiso con los Objetivos Globales

La compañía surcoreana lleva adelante el proyecto “Generation17”, liderado, cada año, por un grupo de jóvenes, para lograr un progreso duradero en los objetivos globales y metas de desarrollo sostenible instauradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un nuevo ciclo de la iniciativa de Samsung “Generation17” comienza con la bienvenida de cuatro jóvenes líderes comprometidos con causas sociales. Los visionarios se suman a la lucha contra la desigualdad y el cambio climático, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en beneficio de las poblaciones de América del Norte, América Latina, Medio Oriente, Asia y Europa del Este.

Stephanie Choi, SVP y líder de Marketing de Negocios de Comunicaciones Móviles en Samsung, indicó que el proyecto fue fundado para expandir la misión y filosofía de la marca: innovación con propósito. “Vamos a apoyar a un nuevo grupo de jóvenes inspiradores, quienes representan el compromiso de la compañía de ofrecer soluciones significativas que unan a las sociedades», expresó la ejecutiva.

Los destacados son Daniel Calarco activista brasileño de derechos humanos, de 23 años, que ha fundado International Youth Watch, con la finalidad de crear mejores oportunidades para los jóvenes de comunidades marginadas; la libanesa Nadine Khaouli, activista comunitaria de 25 años, dirige los esfuerzos de socorro en casos de desastre en su país, en respuesta a la explosión del Puerto de Beirut en 2020 y a la pandemia de la COVID-19, a través de su organización Kafe be Kafak; Yejin Choi, de Corea del Sur, es una terapeuta cognitiva de 26 años que se ha convertido en CEO y fundadora de DoBrain, una aplicación móvil basada en inteligencia artificial (IA) que tiene el objetivo de mejorar las oportunidades de educación temprana para niños con discapacidades cognitivas, y el ucraniano Yurii Romashko, defensor de la transparencia de 28 años que ha fundado el grupo de expertos Institute of Analysis and Advocacy que empodera a su comunidad para tomar decisiones más informadas y basadas en datos para sus vidas diarias.

“Los cuatro líderes son miembros integrales de la comunidad Galaxy, y cuentan con todo nuestro apoyo y aliento para avanzar en los objetivos globales y ayudar a construir un futuro mejor para todos», enfatizó la ejecutiva. Samsung los equipará con la última tecnología Galaxy para conectarlos mejor con sus colegas y dar a conocer su trabajo en su red global.

Acerca de “Generation17”

Generation17 nació en octubre de 2020 con la misión de inspirar a toda una generación de jóvenes conocedores de la tecnología, para alcanzar los objetivos globales en menos de 10 años. Desde su lanzamiento, un grupo de personas menores de 30 años ha liderado el esfuerzo, mediante el apoyo de Samsung y del PNUD para ampliar su alcance.

En los últimos meses, Samsung y el PNUD han aumentado la visibilidad y el impacto de su trabajo a través de la orientación del Programa Global de Jóvenes del PNUD y la Red de Políticas Globales, la participación en eventos relacionados con el desarrollo global y regional, como la serie #Youth4ClimateLive y el Karma Dialogue, y participación con oficinas y socios locales.