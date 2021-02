San José, en paro por deuda salarial de 15 meses

Campeones

sábado, 20 de febrero de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Luego de la renuncia de la presidenta Patricia Flores, el plantel de San José se declaró en huelga en solidaridad con el personal de utilería del club, que desde hace 15 meses no recibe salarios.

“Los que están poniendo el hombro somos nosotros y los jugadores se están cansando porque muchos no tienen contrato y no saben qué va a pasar y no se los puede retener”, dijo el técnico Domingo Sánchez a la agencia APG.

La jornada de trabajo quedó suspendida porque el portero del complejo Húngaros del 55, Don Alberto, no abrió la puerta y el utilero Henry López no preparó el material deportivo como protesta por el incumplimiento del pago salarial. “Esperemos que la gente entienda que esto no es porque no queramos entrenar. Tratamos de que esto no se pare, pero hay momentos que esto se vuelve insostenible y hay familias por detrás. Hay que ser considerados con esta gente, me saco el sombrero ante ellos”, dijo Sánchez.

El club volvió a caer a las dudas después de que la asamblea de socios, la noche del jueves, decidió que el Tribunal de Honor llame a elecciones ante la renuncia de Flores y Marcelo Soruco para viabilizar el camino y David Rivero pueda cumplir con sus funciones como presidente. “En la pugna que hay entre dirigente estamos al medio. Los jugadores están poniendo de su plata para el agua, la luz, esas cosas”, dijo Sánchez.