Santa Cruz de la Sierra, 460 años de la aldea inquieta y la urbe moderna

El investigador y artista Carlos Cirbián considera que Santa Cruz se ha visto perjudicada por la política de occidente, poco sensible con el aspecto productivo, pero también afirma que la ciudad no ha sabido abordar el desarrollo humano en la medida que la historia lo ha exigido.

“No solo es profesionalizar a los individuos en aspectos relacionados con lo economía. Hay un ninguneo alarmante a la parte humanística”, afirma Cirbián.

Por su parte, Parejas recuerda que el sostenido heroísmo del cruceño no debe ser de dientes para afuera, sino radicar en toda acción que realiza: “Es en todo sentido, no solo en hacer cosas espectaculares, sino sencillas. No creamos que con gritar Viva Santa Cruz lo hemos logrado todo”.