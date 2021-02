Santa Cruz de la Sierra, ¿la ciudad de la demagogia?

Como dice el título de este artículo, el ciudadano cruceño debe haber quedado, en términos generales, bastante sorprendido de la cantidad de propuestas demagógicas, fuera de las competencias municipales e incluso inviables, que los candidatos presentaron en el debate por el sillón municipal.

Salvatierra, la candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS), a pesar de titubear en un comienzo y en algunos casos evadir las preguntas, logró finalmente transmitir su plan para Santa Cruz de la Sierra con buena comunicación; un plan demagógico, que en su falta de ideas apela a promesas electorales fuera de las competencias municipales y que, como as bajo la manga tiene –según ella– el ser del mismo partido que el gobierno central. ¿Si el alcalde no es del MAS entonces no habrá atención a las necesidades de Santa Cruz de la Sierra?

La actual alcaldesa interina, Angélica Sosa (Santa Cruz Para Todos), tuvo una participación menos impetuosa de lo que acostumbra. Pareció faltarle preparación ante los ataques de los demás candidatos, que eran de esperarse en un debate político con una servidora-candidata, lo que no le permitió transmitir de forma clara su plan de gobierno. Lo que sí fue evidente, es que con tal de quedarse en el sillón edil, a ella también le sirve la demagogia.

Por su parte, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Gary Añez, fue evidentemente quien salió mejor parado de esta fiesta democrática. Si bien le faltó profundizar de forma más concreta en sus propuestas, fue el único que enfatizó –con gran elocuencia– que busca cambiar la manera en que se maneja el municipio cruceño. En ese sentido, se mostró decidido a criticar a los demás candidatos que ostentan una carrera política de muchos años.

Johnny Fernández, el candidato por Unidad Cívica Solidaria (UCS), a pesar de tener también un plan intensamente demagógico, se mostró bien preparado para el debate en términos de conocer profundamente su plan de gobierno y los problemas que tiene la actual administración. Fue muy duro con Sosa, aunque su plan ciertamente carece de viabilidad en diversos puntos.

Por último, el candidato Roly Aguilera (Demócratas) fue quien se mostró menos elocuente a la hora de presentar sus propuestas para el municipio cruceño. Algunas de ellas incluso transcienden las competencias municipales y, por lo tanto, carecen también de viabilidad. En otros puntos, sin embargo, pareció presentar ideas interesantes para la ciudad, a pesar de su dificultad al transmitirlas.

En conclusión, la demagogia parece haber triunfado en este debate por la alcaldía de la metrópoli cruceña. Se notó, en términos generales, la falta de ideas viables y en el marco de las competencias municipales. No obstante, se hizo evidente las posturas asumidas por los candidatos: por un lado, el partidismo recalcitrante del masismo; por el otro, candidatos que profesan a partir de sus gestiones pasadas; y por último, un candidato que en las ciencias políticas se hace llamar anti-sistema, y que parece haber salido –desde esa postura– victorioso de este primer debate por el sillón edil.

*Politólogo y Sociólogo