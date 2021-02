Santa Cruz: Epidemiología propone declarar cuarentena durante los días de Carnaval

Ya es un hecho de que este año no habrá jolgorio, corso ni los tres días de mojazón debido a la pandemia por coronavirus; sin embargo, desde la Gobernación de Santa Cruz ven con preocupación que se estén organizando fiestas en algunos municipios, así como juntes privados, lo que podría elevar los contagios en el departamento. En tal sentido, las autoridades de la Gobernación plantean la declaratoria de cuarentena durante los días del Carnaval (14, 15 y 16 de febrero).

Así lo manifestó Carlos Hurtado, gerente de la Unidad de Epidemiología del Servicios Departamental de Salud (Sedes), al recordar el pedido de cuarentena rígida hecha por los profesionales de salud, uno de los sectores más golpeados por el rebrote de Covid-19 en Santa Cruz, la región más afectada por el coronavirus en Bolivia.

La sugerencia emerge en un contexto en el que hay intranquilidad por parte del sector sanitario y en medio de amenazas de un nuevo paro que afectaría la atención de pacientes en el sistema público. La semana pasada ya se llevó adelante un paro de 24 horas y uno nuevo se extendería por 48 horas.

Las decisiones de una nueva cuarentena podrían emerger desde el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), tomando en cuenta que el tema de las fiestas carnestolendas se llevarían adelante en otros municipios y no así en la capital cruceña. No obstante, hay algunas localidades que ya anunciaron que no están permitidas las fiestas, como es el caso de Vallegrande.

Hurtado observó que el tema de paros y huelgas también son un perjuicio para los pacientes que requieren atención médica. Y es que a diario en Santa Cruz no solo deben ser atendidos los afectados por el Covid-19, sino también otros que acuden a las salas de emergencia o que deben recibir tratamiento por diversas patologías.

Desde el Sedes lamentan que haya bajas en el personal de salud, hay quienes tiene secuelas por los contagios y cada día se registra una media de 20 muertos a causa del coronavirus, así como un promedio de 1.000 nuevo infectados.

«Se apoya el pedido de la cuarentena rígida, lo venimos diciendo desde diciembre. La única medida sigue siendo una cuarentena, ¿por qué no aprovechar el Carnaval y evitar la movilización? Ya hay fiestas en Samaipata, Colpa Bélgica y Concepción, eso va a hacer rebrotar la situación (de más contagios)», expresó con preocupación Hurtado.