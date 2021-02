Santa Cruz: Hospital Primero de Mayo no acata paro de salud

Roca aclaró que no acatar el paro significa que estén conformes con las condiciones de trabajo o no guarden respeto por la memoria de sus compañeros fallecidos, pero la emergencia sanitaria les impide tomar medidas de presión.

Trabajadores y personal médico del hospital de segundo nivel Primero de Mayo no acatan el paro de 24 horas porque ponen en riesgo la vida de los pacientes en un momento de emergencia que vive el país por el coronavirus, informó la médica Gina Roca Gonzáles.

El Consejo Departamental de Salud determinó realizar un paro de 24 horas este martes al no llegar a un acuerdo con las autoridades de la Gobernación y Alcaldía por la declaratoria de una cuarentena rígida, la contratación de recursos humanos para cubrir las bajas médicas por casos de COVID-19 y dictar medidas que protejan a los trabajadores de salud.

Roca aclaró que no acatar el paro significa que estén conformes con las condiciones de trabajo o no guarden respeto por la memoria de sus compañeros fallecidos, pero la emergencia sanitaria les impide tomar medidas de presión.

“Dejar de trabajar no es la solución, las peleas internas no pueden ser tomadas como bandera política, los trabajadores de base seguimos trabajando todos los días de la semana porque no paran los servicios de internación, de terapia de intermedia, terapia intensiva”, señaló.

Relató que las personas que acuden los hospitales “llegan sin un centavo en el bolsillo, están desempleados, y en casos como el COVID-19 hemos tenido que peregrinar con ellos buscando en hospitales públicos porque no tienen seguro, no podemos dejarlos librados a su suerte por una postura sindical”.