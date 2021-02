Se llevan a La Paz a jóvenes detenidos en Santa Cruz por retirar una Whipala de la plaza; son acusados de hurto agravado

Fuente: El Deber / Santa Cruz

El Ministerio Público sigue un proceso penal en contra de dos jóvenes que fueron detenido en Santa Cruz y conducidos a La Paz acusados de retirar una bandera Wiphala, izada en la Plaza 24 de Septiembre. Ese hecho genera el rechazo del candidato a la Gobernación por Creemos, Luis Fernando Camacho, así como de asambleístas opositores al MAS y dirigentes regionales.

Camacho denunció mediante su cuenta de Facebook que los jóvenes fueron arrestados por efectivos de la Felcc que llegaron desde la ciudad de La Paz. “Lucho Arce, rechazamos el abuso y la represión con que el Gobierno actúa para amedrentar a nuestra gente, métodos que no emplea para combatir al crimen y al narcotráfico, con quienes pactan y hasta conviven”, escribió en su cuenta.

Los sindicados habrían sido identificados en un video difundido en redes sociales. Es así que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó a sus viviendas y los condujo a dependencias policiales para que brinden su declaración.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, dijo a BTV que se inició una investigación de oficio contra los dos involucrados por el delito de hurto agravado.

“El delito de hurto tiene una sanción de uno a tres años de privación de libertad, pero en el caso de ser agravado, como en esta ocasión, la pena es de un máximo de cinco años”, explicó Mariaca.

La aprehensión de estos jóvenes coincidió con que este 4 de febrero se cumplió un año de la extinción del supuesto caso terrorismo. Zvonko Matkovic aseguró que el Gobierno actual mantiene las acciones de persecución a la oposición. “Lo viví en carne propia, yo y 39 familias sabemos lo que es tener un Estado abusivo contra tuya y de todos tus seres queridos”, manifestó quien estuvo recluido 10 años por este proceso.

Matkovic aseguró que aún no se puede cantar victoria, por días mejores, dado que el actuar del Gobierno está iniciando una serie de medidas de presión en contra de autoridades y líderes de oposición.

“Hoy vuelven hacer lo mismo contra Luis Fernando Camacho y toda su familia, ese tufo déspota continúa. Se inventan delitos para perseguir”, dijo el candidato a asambleísta en Santa Cruz.

Cuestionó que se utilice a fiscales para perseguir a opositores y se presione a jueces para que cumplan órdenes y no la ley.

Es por ello, que exhortó a la población a pensar en las elecciones del 7 de marzo, a futuro del país. “No queremos más perseguidos políticos. Este marzo tenemos dos opciones, volvernos sumisos ante un Estado centralista y abusivo o seguir el camino valiente de forjar nuestro propio destino”, remarcó.

Por su parte, el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez exhortó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que respete a Santa Cruz, respete a su gente y a él mismo. “Condenamos el abuso contra dos jóvenes que aman su identidad, la bandera de Patujú y a Santa Cruz. Me apena saber que un ministro cruceño sea chupa del centralismo y le pido que no me invite a actos de proselitismo camuflados con actos cívicos”, y lo conminó a citar a los dos implicados como debe ser “sin sacarlos de sus casas como si fueran viles delincuentes”, dijo.