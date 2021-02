Senasag realiza operativos de control en el país

El director general ejecutivo del Senasag, Plácido Condori, explica sobre la aplicación de medidas sanitarias en el trabajo que realiza esta institución y los operativos que desarrolla en el país.

Fuente: Bolivia Tv

Senasag precautela el estado sanitario del país, pero existen personas que ingresan al país productos de contrabando, como ser: frutas, productos enlatados, bebidas, etc. Cuando el producto que quieren que ingrese al país debe de tener la certificación de Senasag, si no la tiene, deben decomisarlos. El contrabando se da cuando los productos no pasan por el punto de control, por lo que se dirigen hacia carreteras que tienen accesibilidad para entrar al país y no son obligados al control.

Cuando es tema contrabando, como entidad sanitaria, no saben las características con las que viene el producto, por lo que automáticamente se decomisa y va a destrucción. En las importaciones legales, si viene con la certificación legal.

El viernes pasado, en la frontera con Perú y Bolivia, se destruyó un total de 22 toneladas, que constaba de frutas, enlatados tubérculos, bebidas, pescado, porque el origen es de dudosa procedencia.