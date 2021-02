Sociedad de Ingenieros recolecta equipos electrónicos para donar a personas con pocos recursos

Fuente: Unitel

La Sociedad de Ingenieros decidió lanzar una campaña para dotar de equipos a los estudiantes que no cuentan con una computadora o equipo electrónico para poder pasar sus clases de manera virtual y a distancia.

Lizeth Céspedes, presidente del Comité de Damas de la Sociedad de Ingenieros, manifestó que esta iniciativa se da para poder ayudar a las personas de escasos recursos con la contribución de toda la ciudadanía.



Los equipos electrónicos que la población puede llevar son celulares y/o computadoras que ya no usen y que tengan fallas que se puedan reparar, como por ejemplo, que no funcione el táctil, que no tenga memoria, entre otros.

David Mendoza, presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos, informó que la manera de aportar es fácil y simplemente deben aproximarse a las instalaciones de la Sociedad de Ingenieros en Santa Cruz y dejar algún equipo.

Los ingenieros cruceños se encargarán de llevar el equipo a una familia o estudiante que lo necesite.