Sosa denuncia que impidieron su ingreso al acto de recepción de las vacunas chinas

No dejaron entrar a la autoridad municipal, tampoco a los representantes del Sedes Santa Cruz, pero sí a los candidatos a la Alcaldía y Gobernación por el MAS, Adriana Salvatierra y Mario Cronenbold.

Fuente: El Deber

«Nunca he estado tan enojada», dijo este miércoles la alcaldesa interina, Angélica Sosa. Con voz de indignación, la autoridad municipal denunció que le impidieron el ingreso a la pista de aterrizaje de Viru Viru, desde donde se realizó el acto de recepción de 500.000 dosis de las vacunas chinas de Sinopharm que apuntan a reactivar el plan de inmunización contra el Covid-19 en Bolivia.

Para la alcaldesa interina, este «es un acto de absoluto cinismo» y lamentó la actitud de quienes «hacen este show». «¿Quiénes creen que vacunan? El Gobierno municipal, los hospitales de segundo y de primer nivel. Estar ausente, eso de invitarme y no dejarme entrar, no puede ser esta humillación y este manoseo por no ser de su misma línea política», espetó la autoridad.

El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, también señaló que fueron excluidos de este acto público, pese a que fueron invitados, aunque los que sí entraron, con la venia del personal de protocolo del Gobierno, fueron los candidatos a la Alcaldía y Gobernación por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra y Mario Cronenbold.

En este sentido, el candidato a la Gobernación, Mario Cronenbold, manifestó que este fue un acto público y que fue un error no haberlos dejado entrar. «Si les han puesto trabas, la verdad que no está bien. No se debe politizar esta situación, sino que debemos alegrarnos por la llegada de las vacunas, aunque ya en el mapa de Santa Cruz no estamos en la ciudad, sino en Warnes», apuntó el exalcalde de dicho municipio.

Por otro lado, la alcaldesa Sosa y Hurtado, del Sedes, manifestaron que desconocen la cantidad de vacunas que serán destinadas al departamento y la capital cruceña, pese a la apertura que hay para coordinar este asunto y así acelerar la inmunización.

La alcaldesa interina también denunció que tienen todo listo para adquirir vacunas, pero el Gobierno no autoriza la compra, pese a los avances que hay en las negociaciones con los fabricantes. «En vez de festejar, hacen este acto bochornoso», lamentó.