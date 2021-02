Sport TV Rights espera por posición sobre el formato del campeonato

El gerente general de Sport TV Rights, José Quiroga, señaló ayer que esperan la posición de los clubes de la División Profesional sobre el formato de campeonato con el se jugará en esta gestión para decidir si usarán su derecho preferente para comprar los derechos de televisación de las gestiones 2021-2024.

Luego de que se procediera a una nueva licitación para la compra de los derechos de televisación del fútbol profesional boliviano por los siguientes cuatro años y Telecel quedara como la única empresa ofertante, Sport TV Rights recibió una notificación en la que se le consulta sobre si hará uso o no del derecho preferente establecido en el anterior contrato.

El derecho preferente señala que si la empresa que finalizó su vínculo puede mejorar su oferta con relación a la empresa que ganó la licitación, puede nuevamente seguir como propietaria de los derechos de televisión.

En este caso, Sport TV Rights espera conocer la modalidad del torneo de este año, pese a que ya tenían que haberles comunicado una propuesta desde la dirigencia de la División Profesional.

“Estuvimos en dos reuniones el día 23 y el domingo 24 de enero por Zoom con el presidente y Marcos Rodríguez, el personal de la empresa. Analizamos cómo ellos tenían pensado jugar el campeonato, primero el campeonato que está pendiente del año 2020 y ellos mismos pusieron en los términos de referencia de la licitación indicando que una vez que se complete el contrato por el campeonato vigente iniciará el nuevo contrato 2021-2024”, comentó.

Quiroga señaló que habían quedado en que les avisarían el día miércoles, aunque reconoció que no les dijeron “qué miércoles”.

El gerente también señaló que se propuso jugar un torneo corto por series que permita tener tiempo para los clubes que jueguen torneos internacionales y para que la selección nacional tenga tiempo de poder prepararse para las Eliminatorias Sudamericanas.

“Entonces estamos a la espera de saber cómo quieren jugar el campeonato. Entendemos que es una decisión que tienen que tomar con los clubes. Imagínese si no nos dicen cómo van a jugar un campeonato, si no nos dicen cómo va a ser la modalidad, nosotros no podemos decir si vamos a comprar o no los derechos”, aseguró.

Quiroga añadió que no son “los malos de la película”, a tiempo de indicar que la FBF “reconocen que nos deben un torneo, y con la buena predisposición que tenemos de no demorar el inicio de la temporada accedimos con la sugerencia de un campeonato por series para que permita jugar las fechas internacionales”.

La División Profesional se reunirá este miércoles en el Consejo Superior con la intención de definir el inicio del torneo aunque sin nada claro en cuanto a la transmisión de los partidos oficiales.

Los clubes pretenderían pagar los partidos adeudados en enero del próximo año.

Tomayapo e Inde en el contrato

Con el ascenso de Real Tomayapo (Tarija) e Independiente (Sucre), el contrato de la empresa Sport TV Rights cambia; sin embargo, el gerente de Sport TV Rights, José Quiroga, afirmó que los 16 equipos profesionales y todos recibirán un adelanto.

“Planteamos que jugarán los 16 clubes y los 16 iban a recibir un adelanto sustancial del nuevo campeonato. Ellos van a participar, aunque no corresponde a ese contrato”, dijo el directivo.

El contrato que firmaron con la empresa de televisación sólo incluía a 14 equipos; sin embargo, por las modificaciones que se hicieron, desde 2021 se juega con 16 planteles profesionales.