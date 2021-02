Tarija: Unidos saluda fallo a favor en la denuncia por el caso “difusión de encuestas”

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

El vocero de la alianza Unidos por el Cambio, César Ramos, informó que el juez electoral que llevó adelante el caso de la denuncia presentada por el candidato a asambleísta por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), José Luis García, en contra del candidato a alcalde de Yacuiba por Unidos, Juan Carlos Castillo, acusándolo de haber difundido una encuesta no oficial de intención de voto, falló a favor de la alianza encabezada por Óscar Montes, al no haber encontrado suficientes elementos probatorios para asumir la comisión del delito.

La denuncia como tal, fue interpuesta bajo el argumento de que Castillo había violado la Ley de Régimen Electoral, que establece una prohibición sobre la publicación de sondeos de intención de voto mediante los canales oficiales de cada organización política, hecho que según el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no fue consumado.

“Nosotros estamos tranquilos porque no se ha difundido encuestas en ningún momento, no existe la causal para que se pretenda inhabilitar la personería jurídica de la alianza Unidos, esto simplemente se denota en la desesperación política de los rivales al ver el apoyo que tenemos por parte de la población”, argumentó el vocero.

El candidato a gobernador, Óscar Montes, indicó que la normativa vigente “no prohíbe hablar de encuestas”, y que las dos denuncias iniciadas en contra de la alianza Unidos pertenecen a una “guerra sucia”.

“Lo que la norma prohíbe es que una organización política publique encuestas que no estén autorizadas, hay empresas que están habilitadas para elaborar encuestas y hay otras que están autorizadas para publicarlas, quién publique un sondeo que no está autorizado incurre en un delito electoral que no es nuestro caso”, aseveró.

ElAPUNTE

Montes no teme hablar de encuestas

“Nosotros podemos hablar de encuestas, si un periodista me pregunta qué pienso de esta o aquella yo puedo hablar, por lo tanto, esta es una campaña de guerra sucia que están realizando nuestros contendientes, vemos que es una actitud desesperada”, consideró el exalcalde en contacto con el matutino “elPeriódico”.

Por el momento, el OEP no ha emitido un fallo acerca de otra denuncia que pesa sobre la alianza por la presunta difusión de encuestas en la región autónoma del Gran Chaco.