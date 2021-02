‘Tiktokers’ queman bolas de nieve para demostrar que la nieve en Texas es falsa, difundiendo una teoría conspirativa

Como esta, han sido varias las personas que están convencidas de la presencia de una nieve falsa, principalmente en sitios como Texas, donde por primera vez en la historia se emitió una advertencia de tormenta de nieve después que fuertes nevadas cubrieran el estado el pasado 15 de febrero. Muchas personas vieron nieve por primera vez, lo que pudo haber alimentado los rumores.

Los videos sobre el tema se hicieron particularmente populares en TikTok, acumulando miles de visualizaciones. De esta manera, la etiqueta ‘#governmentsnow‘ (‘la nieve del gobierno’) recibió un millón de visualizaciones en dicha red.

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo

— SixBrownChicks (@SixBrownChicks) February 20, 2021