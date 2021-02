Todo lo que se sabe hasta ahora de Spider-Man : No Way Home

Sí, sabemos que Vengadores – Endgame es hasta ahora una de las películas más grandes de Marvel Studios, pero, ¿y no fuese así?.

Spider-Man 3, podría ser la nueva película que nos haga alucinar a todos, pues está nueva aventura del Trepamuros podría suponer la entrada al multiverso que tantos esperan con ansias. A pesar de no haberse revelado detalles al respecto, algunos ya dan por hecho que veremos por primera vez la participación de los tres hombres araña del cine: Tobey MaGuire, Andrew Garflield y Tom Holland.

Fue este miércoles, cuando Marvel Studios y Sony Pictures decidieron por fin revelar el título oficial de la película, Spider-Man : No Way Home.

Aquí recopilamos toda la información relevante en torno a la secuela de Spider-Man: Lejos de casa, desde su fecha de estreno -que varía frecuentemente debido a la pandemia del coronavirus- hasta las conexiones con otras películas de Marvel y los rostros ya conocidos que se unirán al reparto.

Fecha de estreno

Actualmente, es imposible asegurar que una película vaya a estrenarse en la fecha prevista. Aún así, Sony pictures ha decidido estrenar Spider-Man 3 en diciembre de 2021. Al menos, en Estados Unidos. En España, por el momento, no tiene una fecha concreta.

Título de la película y trama

La tercera entrega del Hombre Araña se titulará Spider-Man: No Way Home. ¿Qué podría significar? Aún no hay nada oficial, pero las teorías señalan que puede indicar que Peter Parker, a través del multiverso, se encuentra en un mundo diferente y tiene que buscar el camino a casa.

La trama, por tanto, permanece aún en secreto. No se sabe nada al respecto, pero Holland no para de crear expectativas. “Puedo decir que es la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás hecha. Te sientas y lees el guion y ves lo que están intentando hacer y están consiguiéndolo. Es muy impresionante. Nunca he visto una película independiente de superhéroes como esta. Y yo, ya sabes, de nuevo, ese pequeño afortunado que resulta ser Spider-Man… Estoy tan emocionado como todos los demás por verla y, sobre todo, ser parte de ella”, asegura el actor.

Actores confirmados en el reparto

Aunque el estudio no ha revelado ninguna información sobre la trama, los actores confirmados dan alguna pista. Por supuesto, Tom Holland volverá a ser Peter Parker, Zendaya regresará como M.J., Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como May Parker y Tony Revolori como Eugene ‘Flash’ Thompson. Dicho esto, lo que de verdad es interesante es el regreso de los villanos de otras películas del Hombre Araña.

Jamie Foxx regresa como Electro después de haber participado en The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro. Aunque es un villano que no tiene muy buena fama, su vuelta parece conectar la trilogía de Holland con la de Andrew Garfield. Al igual que el hecho de que Alfred Molina vaya a ser, una vez más, el Doctor Octopus de Spider-Man 2. Aún está por ver si será el mismo Otto Octavius de 2004 o será una nueva versión, ya que el personaje moría en la cinta.

Del mismo modo, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) se unirá al reparto como nuevo mentor del adolescente tras la muerte de Tony Stark (Robert Downey Jr.). Es muy importante esta incorporación, ya que Bruja Escarlata y Visión, Spider-Man 3 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness compondrán una trilogía con el tema del multiverso como hilo conductor.

Spider-Man y el multiverso

Son rumores y especulaciones, pero cada vez cobran más fuerza. Todas las pistas acerca de la nueva entrega del trepamuros nos llevan al multiverso. Parece que la cinta abrirá las puertas a este nuevo elemento que permitirá al Universo Cinematográfico jugar con sus personajes y entregas de una manera no explorada hasta el momento.

Es algo que ya hemos visto en Bruja Escarlata y Visión. En la serie de Disney+, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) está encerrada en una realidad alternativa mientras se resguarda de sus traumas y uno de esos problemas con los que tiene que tratar es la muerte de su hermano Pietro. En la ficción ha aparecido con el físico de Evan Peters, un personaje de la franquicia X-Men que se ha unido a WandaVision para dar mucho juego.

Es más que probable que, a partir de ahora, el Universo Cinematográfico de Marvel expanda su universo de forma más ambiciosa que nunca.

¿Andrew Garfield y Tobey Maguire estarán en la película?

La gran incógnita del momento es si Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecerán en Spider-Man 3. La duda viene a raíz de la incorporación de Jamie Foxx (Electro) y Alfred Molina (Doctor Octopus), personajes de antiguas películas del superhéroe.

Por supuesto, desde Marvel no sueltan prenda. Tom Holland, por su parte, niega su participación: “A no ser que me hayan escondido esta brutal pieza de información, que creo que es un secreto demasiado grande para que lo pueda guardar. Pero, no [no aparecerán]. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo”. ¿Le creemos?

Primeras imágenes

Sin mucha información sobre la trama, al menos hemos podido echar un vistazo a las primeras imágenes de Spider-Man 3. En ellas aparece el grupo de amigos protagonista: Peter Parker, MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon).