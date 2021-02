Transparencia anuncia investigación sobre equipos e insumos anticovid retenidos irregularmente

Respecto a la posible relación entre quienes ejercían el poder en ese periodo de tiempo y las empresas intermediarias, manifestó que ese extremo también debe ser establecido a través de las pericias que se realicen.

Fuente: ABI

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, Susana Ríos, anunció este jueves una investigación para esclarecer la presunta retención ilegal de equipos e insumos para contener el coronavirus durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez y pidió celeridad en los casos de respiradores chinos y españoles adquiridos con supuesto sobreprecio.

“Lastimosamente y es de conocimiento público, en el tema de gestión de insumos hemos tenido deficiencias bastante importantes como conocemos, equipamiento que no llegó, insumos que no llegaron, material de bioseguridad que no llegó, que se quedó quién sabe dónde, toda esa información hay que volverla a recabar y lo que haya que retomar se retomará”, señaló Ríos, citada en un boletín institucional.

La Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción manifestó que se espera que el proceso de investigación por la compra de respiradores con sobreprecio sea esclarecido oportunamente a fin de evitar que se pierdan elementos.

“El proceso puede tardar mucho tiempo y si las entidades no ponen impulso van a tardar más; el riesgo es que se vayan perdiendo ciertos elementos y si queremos llegar a la verdad histórica de los hechos tenemos que tener los hechos concretos lo antes posible a disponibilidad del Ministerio Público”, dijo.

En 2020, en medio de la primera ola de la pandemia por coronavirus, el régimen de Áñez realizó la compra de 170 ventiladores españoles y de 324 equipos de fabricación china con empresas intermediarias e indicios de sobreprecio en millones de dólares.

“Lo que necesitábamos en ese momento eran respiradores, lo que se compró fue ventiladores, no tienen las características de un equipamiento de terapia intensiva, son para el tratamiento ambulatorio”, explicó.

Ríos manifestó que la investigación que desarrolla la Fiscalía, basada en indicios y pruebas, debe reflejar la verdad de los hechos y observó que en ambas compras existen importantes similitudes.

“Son procesos muy similares por el modo en el que se han procedido a las compras, porque en ambos casos se utilizan intermediarios, se han identificado sobreprecios importantes y se ha tratado de hacer un justificativo que es poco transparente, en un momento en que la población estaba requiriendo estos equipos para salvar vidas”, remarcó la Viceministra.

Respecto a la posible relación entre quienes ejercían el poder en ese periodo de tiempo y las empresas intermediarias, manifestó que ese extremo también debe ser establecido a través de las pericias que se realicen.

“El hecho de que supuestamente hubiese o no una relación entre el intermediario o alguna persona dentro del proceso de contratación, es un elemento más que se añade a las posibles conductas delictivas que se podrían identificar en el proceso de investigación”, subrayó.

Sobre la decisión de la Fiscalía de imputar a la exministra de Salud Eidy Roca, la Viceministra recordó que las máximas autoridad ejecutivas (MAE) de cualquier entidad del Estado, son las que deben garantizar que se cumplan los procesos de control en todo tipo de adquisición, más al tratarse de erogaciones importantes y cuando se pone de por medio la salud de la población.