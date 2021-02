TSE da por cerrada la habilitación de Manfred como candidato a alcalde

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, TSE, Salvador Romero, dijo que la habilitación de Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de Cochabamba es un tema cerrado.

Romero, entrevistado por el canal de televisión privado Red Uno, aclaró que el viernes el TSE dictó una resolución y así lo hizo conocer en su cuenta de Twitter, pero que la notificación oficial al postulante para las elecciones subnacionales en Cochabamba la hará llegar en el transcurso de las siguientes horas.

Consultado sobre si podría surgir una nueva impugnación u observación a esa decisión, Romero dijo: “Si fuera sobre el mismo tema es un asunto que ya ha sido zanjado por el TSE. En caso de que se tratase de una causal distinta le correspondería primero al Tribunal Electoral Departamental, TED, luego al TSE si existiese una apelación”.

Respecto al anunciado juicio del diputado Héctor Arce del Movimiento Al Socialismo, MAS, contra vocales de la sala plena del TSE por haber habilitado a Reyes Villa como candidato a alcalde por la alianza Súmate, Romero dijo que la instancia electoral máximo no comenta las declaraciones de líderes políticos o autoridades.

ANUNCIO DE JUICIO

En la mañana, la bancada del MAS de diputados de Cochabamba anunció que presentará una denuncia penal contra los vocales del TSE, quienes decidieron habilitar a Manfred Reyes Villa como candidato a alcalde del Cercado.

«Vamos a promover una acción penal contra todos estos vocales, porque han emitido resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, pero además hay otro delito que es el de incumplimiento de deberes», dijo el diputado Héctor Arce, en conferencia de prensa junto a sus colegas parlamentarios del MAS.

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba había inhabilitado a Reyes Villa bajo el argumento de que tenía pendientes un requerimiento de pago ejecutoriado y un proceso coactivo fiscal ejecutoriado. Sin embargo, el TSE decidió revocar esa decisión y habilitar al candidato.

Según el diputado Héctor Arce, el TSE apeló a una interpretación semántica de la norma para habilitar a Reyes Villa. Aseveró que Manfred tiene una deuda ejecutoriada con el Estado de más de 2 millones de bolivianos correspondiente a 2017 y que, en el caso de la otra deuda de 2 mil bolivianos, el exalcalde la pagó sin tomar en cuenta los intereses y costas que se habían generado.

En ese marco, señaló que es ilegal la resolución del TSE para habilitar a Reyes Villa, por lo cual está solicitando documentación tanto al Tribunal Departamental como Supremo para presentar la denuncia penal.

Asimismo, anunció que se presentará un Amparo contra la resolución del Tribunal Supremo.

«No vamos a dejar que una persona prontuariada, que no cumple los requisitos de residencia, que no ha votado aquí, que tiene deudas con el Estado, sea candidato. Y no es una persecución política, no es un ensañamiento, sólo exigimos que las reglas sean para todos en igualdad de condiciones. No puede ser que algunos candidatos tengan privilegios», agregó.

Reyes Villa, entre tanto, sigue su campaña electoral. La única encuesta publicada lo ubica en primer lugar de la preferencia electoral, situando a Nelson Cox del MAS como segundo.