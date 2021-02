TSJ ratifica fallo contra Manfred y oposición ve revancha del MAS

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ayer infundado un recurso de casación (última instancia de apelación) que interpuso Manfred Reyes Villa, candidato a alcalde por Cochabamba, contra un proceso coactivo fiscal en su contra, con lo que ratificó que el también exprefecto tiene supuestamente una deuda con el Estado desde 2015 por la compra de seis vagonetas de lujo. Esta decisión judicial fue considerada ayer por la oposición como una “revancha” del Movimiento Al Socialismo (MAS) por su posible derrota en las elecciones subnacionales del 7 de marzo ante el líder de la alianza Súmate que encabeza la intención de voto.

“La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del TSJ (…) declara infundado en la forma y en fondo interpuesto por José León Antonio León Plaza en representación legal de Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi contra el auto de vista No 003/2015 de 14 de enero, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba”, señala la parte dispositiva de la resolución emitida ayer por el TSE, en Sucre. El documento tiene la firma de los magistrados José Antonio Revilla y Antonio Miranda.

Revilla explicó ayer en Sucre que “se trata de un proceso coactivo civil; vale decir, establece presuntas responsabilidades civiles del señor Reyes Villa, no se trata de un proceso penal, de ninguna otra naturaleza, ese proceso coactivo había sido resuelto el 2016”.

El vocero de la alianza Súmate, Mauricio Muñoz, afirmó ayer que sorprende el accionar del TSJ que “en días hace lo que demora años y sin respetar la observación del Tribunal Constitucional, que observó una interpretación indebida de la ley”, pues “hoy (ayer) a las 8:00 se instaló (la Sala Contenciosa) y a las 9:00 ya estaban notificando con auto supremo para observar y adecuarla en derecho y ley”; ahí se “demuestra de manera clara que existe injerencia del Gobierno sobre el Poder Judicial y que manipulan nuevamente sentencias, jueces y juzgados” y “que no hay independencia de poderes”.

El candidato Reyes Villa afirmó ayer en red Uno que por su caso “no hay daño económico (al Estado) porque las vagonetas están ahí (en la Gobernación de Cochabamba)” y aseguró que la resolución judicial pretende inhabilitarlo cuando faltan dos semanas para las subnacionales.

Para el abogado Álvaro Munguía, la resolución del TSJ, “desde el punto de vista netamente procesal, con la denegación del recurso de casación, la vía judicial ha concluido, y la sentencia en contra de Reyes Villa ha quedado plenamente ejecutoriada, conforme lo establece el Art. 228 numeral 1 del Código Procesal Civil”. Pero, dijo Munguía, “la única posibilidad jurídica de revertir el fallo del TSJ es a través de la interposición de una acción de amparo constitucional por existir en esta resolución probables vulneraciones a derechos constitucionales, en especial al derecho al debido proceso”.

Reyes Villa aseguró: “Mi candidatura sigue en pie y no estoy inhabilitado” y anunció: “Tratan de inhabilitarnos, vamos a agotar las instancias judiciales”. Muñoz anunció que presentarán un amparo constitucional y “una serie de instrumentos que la justicia le otorga al ciudadano hasta agotarlos”. Reyes Villa se presentó como candidato a las subnacionales del 7 de marzo y el TSE lo habilitó porque presentó un documento en el que señala que se lo liberó por la compra de los vehículos para la ex Prefectura de Cochabamba. Sin embargo, el 14 de enero de 2021, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mantuvo el cargo por la adquisición de seis vagonetas por 288 mil dólares. Esa resolución motivó el recurso de casación. Esta última instancia de apelación vigente en la ley fue denegada ayer por el TSJ y ejecutorió una sentencia en su contra de 2015.

El magistrado Revilla, que en enero de 2019 solicitó al entonces presidente Evo Morales que el Órgano Judicial forme parte del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, dijo ayer que la inhabilitación o no de Reyes Villa no corresponde al TSJ sino al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Eso corresponde a otra jurisdicción, a otro órgano del Estado, al TSE; nosotros, simplemente reitero, nos extraña que este proceso (contra Reyes Villa) no se haya resuelto desde el 2016; hemos tomado conocimiento del proceso por el coactivado de este proceso pidiendo una certificación y ante la inexistencia del auto supremo se le certificó conforme a derecho”, dijo. Explicó que llegaron “otros sujetos procesales como la Contraloría, el Ministerio de Justicia y lo que hemos hecho es resolver el proceso en los términos que manda la sentencia constitucional; ahora los efectos colaterales, todo lo demás, corresponden a otra actuación (TSE) que no es la nuestra (TSJ)”.

Erwin Bazán, diputado de Creemos, aseguró ayer que la resolución contra el candidato Reyes Villa es una represalia del MAS. “Son tiempos altamente políticos y electorales y sin lugar a dudas (la decisión del TSJ) tiene que ver con la revancha (del MAS) ante la derrota; está perdiendo en Cochabamba, está perdiendo estrepitosamente la Alcaldía de Cochabamba y sin lugar a duda que esta sentencia que aparezca tiene que ver con la derrota del MAS, de arreglar en mesa lo que no puedan ganar en cancha”.

Según el Art. 234 inc. 4) de la Constitución Política del Estado, uno de los requisitos para desempeñar funciones como servidor público, incluidos los funcionarios elegidos por voto popular, es “no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento”.

Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana, afirmó ayer que la justicia responde al partido gobernante. “Lo principal es que la justicia opera con imparcialidad, lamentablemente; en el momento que estamos viviendo, la justicia en Bolivia responde al MAS y demuestra que tiene color azul; hay intenciones claras de atentar la candidatura de Manfred, que ha sido aprobada por el TSE, y el Tribunal Electoral tendrá los motivos para aprobar una candidatura de esa naturaleza, y nosotros siempre hemos dicho que confiamos en el TSE”.

Puntos de vista

Renzo Abruzzese, analista político

Es la estrategia electoral del MAS

Era un paso previsible en la estrategia política y electoral del MAS, dejar fuera a todos los contendientes peligrosos, pero dudo mucho que esto pueda concretarse porque el apoyo popular de Reyes Villa frente al MAS es considerablemente superior; no sólo sería un error político sino crearía una situación social muy poco conveniente para las elecciones y para el propio MAS y se mostraría tal como es y desnudaría en su vocación antidemocrática y entonces dudo que se concrete. Han de tratar de amedrentar y no pasará a más y el MAS en Cochabamba no está en condiciones de implementar acciones antidemocráticas.

Eso ya está sobreentendido, va tratar siempre de todas las formas posibles de utilizar la justicia, son sus funcionarios, y es una prueba del grado de sumisión al que ha llegado el poder judicial en Bolivia; es realmente increíble lo que está pasando. Ya es cotidiana la manera de actuar del poder instituido y tampoco ya nos llama la atención y así va a ser. Dudo mucho que el MAS se atreva a inhabilitar a Manfred Reyes Villa porque es un rival superior a ellos, lo único que les traería es un enorme desprestigio, una repulsa mayor del pueblo cochabambino. El Tribunal Supremo Electoral no tiene palabra propia, el TSE lo que va a hacer es recibir la instrucción de los mandos políticos del MAS.