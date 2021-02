Un candidato a Alcalde por Challapata declina su participación

Fuente: Página Siete

El candidato al gobierno municipal de Challapata, Angel Vilcaez Quispe, por el partido Un Sol para Oruro declinó su participación para las Elecciones Subnacionales del 7 de marzo en ese municipio orureño.

“Ha pedido de las organizaciones sociales de Challapata y también de la organización política SAM Challapata he declinado mi candidatura, ya no voy ir a las Elecciones Subnacionales para no dividir el voto en Challapata”, informó Vilcaez.

En ese municipio orureño que queda a 109 kilómetros de la Capital del Pagador, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la organización indígena SAM (Siete Ayllus Marka) Challapata son los favoritos para ganar las Subnacionales.

“Nos hemos reunido con el comité político de SAM Challapata y vamos a apoyar al representante de esa organización”, indicó Vilcaez a radio. El candidato de ese grupo indígena es Ángel Chungara.