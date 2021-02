Un decreto de 2016 impide que este año se suprima el feriado de carnaval

Fuente: paginasiete.bo

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, explicó este viernes que debido al Decreto Supremo 2750, del 1 de mayo de 2016, no se puede suspender el feriado de carnaval del 15 y 16 de febrero, como sugirieron autoridades regionales e instituciones médicas para contener los contagios de coronavirus.

“Nosotros, como ministerio, no podíamos no declararlo (el feriado), porque estaríamos incumpliendo la vigencia de un decreto. Sin embargo, las recomendaciones desde este ministerio y desde el Gobierno es que sea tomado con mucha responsabilidad. Es una buena oportunidad para estar en familia y no exponerse al virus” aseguró la autoridad.

Navia explicó que existe un “paquete” en el que están incluidos todos los feriados a escala nacional regidos por el decreto 2750.

Autoridades de la ciudad de Santa Cruz informaron a la población que durante el feriado de carnaval se aplicará un encapsulamiento para evitar la propagación de la Covid-19.

“El caso de Santa Cruz responde a una lectura de su propia realidad epidemiológica que hacen uso de competencia autonómica y están declarando este tipo de cosas. Cada departamento, de acuerdo, a la Constitución Política del Estado y a la Ley Marco de Autonomías, la 031, tendrían facultades determinadas competencialmente (sic) para determinar las políticas que mejor convienen a sus departamentos” afirmó.

Asimismo, la Ministra sostuvo que si la gente acata esta decisión significará que fue una decisión “acertada” por parte de las autoridades de la capital oriental.