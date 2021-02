Un exjugador de Oriente Petrolero se despide del fútbol por un problema cardíaco

Fuente: El Deber

“Gracias fútbol por haberme hecho el niño más feliz. Hoy, antes de tiempo, dejo la pelota”, expresó Juan Quero, el exmediocampista de Oriente Petrolero para anunciar su retiro del fútbol profesional, debido a un cuadro cardiaco que le impide continuar en actividad.

Quero compartió un comunicado en sus redes sociales oficiales, acompañado con fotografías con la camiseta de cinco equipos, entre ellas la de Oriente. “Me despido de la práctica del fútbol profesional en contra de mi voluntad y embargado de tristeza. No es la manera de decir adiós, pero la salud y la vida están primero”, subrayó.

Quero se sometió hace poco a exámenes médicos de rutina y le detectaron un problema en su corazón. Sumó 20 años de trayectoria. Paseó su fútbol por Dubái (Dubái Club), Malta (Birkirkara FC), Tailandia (Chonburi FC y Ratchaburi FC) y Bolivia.

“No me arrepiento de nada y, por supuesto, solo me queda agradecer a todas aquellas instituciones y clubes de varios continentes que me han dado la confianza y ofrecido la oportunidad”, agregó el exvolante verdolaga.

Los mensajes de sus seguidores no se hicieron esperar, pero sobre todo de los hinchas de Oriente Petrolero. También le escribió el expresidente del club José Ernesto Álvarez: “Pequeño-grande, entregado a su trabajo y familia. Dios abrirá otras puertas, tranquilo. Abrazo Juan”.

Quero se despide del fútbol en el club Real Aranjuez de su país.