Un nuevo radar cardíaco puede prever la muerte con cuatro días de antelación

La idea del profesor Alexander Kölpin, de la Universidad Técnica de Hamburgo, es impresionantemente sencilla: si el radar puede utilizarse para localizar barcos, calcular la altitud de los vuelos y señalar a los infractores en la carretera, seguro que esta tecnología sin contacto también puede aprovecharse en la medicina: «Los sensores de radio tendrían un gran potencial para hacer que los exámenes médicos fueran más cómodos, seguros y eficaces», afirma Köplin.

Kölpin y su equipo de investigación son los primeros en Europa en desarrollar sistemas de radar para el uso médico y ya cuentan con pruebas clínicas para demostrarlo. En el Instituto de Tecnología de Radiofrecuencia, el equipo ha desarrollado sistemas de sensores de alta sensibilidad para la supervisión médica de los pacientes. Con la nueva tecnología de radar, se pueden analizar tanto los latidos del corazón como la respiración de forma continua y sin contacto.

Determina los datos del cuerpo de forma inalámbrica

Con el ECG clásico, los latidos del corazón se determinan con la ayuda de electrodos y cables que conectan a los pacientes con los aparatos de medición. En cambio, con la tecnología radar, la supervisión se realiza sin tocar al paciente, y a distancia.

A través de la ropa, las sábanas e incluso los colchones, el sensor desarrollado por Kölpin puede detectar los datos cardíacos y respiratorios y transmitirlos a los equipos monitores. «Nuestros sensores emiten ondas electromagnéticas que son reflejadas por el organismo. En la implementación, funciona así: la sangre expulsada por el corazón recorre las venas en forma de onda de pulso, que aparece como una vibración en la superficie del cuerpo. Podemos medir esa vibración con los sensores para determinar muchos criterios médicos del sistema cardiovascular».

Una pequeña caja bajo la camilla mide los latidos del corazón y la respiración -a diferencia de esta foto- sin contacto.

Medición altamente sensible de la frecuencia del pulso

La pequeña y discreta caja cuelga debajo de la cama. Cuando el corazón bombea sangre a través de las venas, la superficie de la piel se eleva mínimamente, por lo que también podemos medir el pulso con un dedo, por ejemplo, en la muñeca.

El nuevo dispositivo puede analizar esa mínima elevación de la superficie de la piel mediante la medición de la distancia. Los sensores son tan precisos que pueden calcular con exactitud la frecuencia cardíaca, el esfuerzo cardíaco y la velocidad de la onda del pulso, lo que puede servir para detectar la arterioesclerosis y, por tanto, el riesgo de infarto.

Si el corazón deja de latir con regularidad o hay alteraciones del ritmo, el nuevo dispositivo hace sonar la alarma. Eso significa que las medidas para salvar vidas pueden iniciarse mucho antes.

Con la tecnología radar se puede monitorear a los pacientes sin contacto directo con ellos.

Detectar la epilepsia en los recién nacidos

Por ahora, el proyecto de investigación se centra en la observación médica de los bebés prematuros y recién nacidos. «Nos centramos principalmente en los ataques epilépticos. Se cree que la epilepsia no diagnosticada es responsable de hasta el 20% de todas las muertes infantiles repentinas. El problema es que esas convulsiones a menudo no se diagnostican en los bebés porque todavía no muestran convulsiones motoras.»

Gracias a la medición sin contacto con los sensores, los niños son controlados continuamente y sin restricciones. De ese modo, un ataque puede ser advertido y tratado con la suficiente antelación.

Uso en pacientes con COVID-19

Kölpin afirma que el uso de la tecnología también tiene sentido en la actual pandemia del coronavirus. «Junto con la actividad cardiovascular y respiratoria que medimos, se puede determinar la temperatura sin contacto y, por lo tanto, se pueden comprobar parámetros importantes para evaluar el estado de salud en relación con una posible infección con el coronavirus», afirma Kölpin.

Los pacientes infectados podrían ser examinados sin contacto, lo que también reduciría el riesgo de infección para el personal médico.

La muerte puede predecirse con cuatro días de antelación

Hasta ahora, el nuevo radar cardíaco solo se ha utilizado en el Hospital de Mujeres de Erlangen, en la sala de cuidados paliativos. Allí, las personas internadas son enfermas terminales. El nuevo radar cardíaco puede determinar unos cuatro días antes el momento de la muerte. De ese modo, los pacientes y los familiares saben cuándo ha llegado el momento de despedirse.

(gg/cp)