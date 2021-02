Vecinos denuncian a la Alcaldía por construcción de un surtidor al lado de colegio

«Básicamente, el problema es que están construyendo un surtidor al lado de un colegio», explicó Nicolás Justiniano, uno de los vecinos de la zona sexto anillo y avenida Piraí, donde se erige el proyecto.

Según Justiniano, el centro educativo opera hace un par de años. «Pudimos evidenciar también que la culpa directa en este caso es de la Alcaldía, porque ellos han aprobado la construcción del surtidor, no solo en fecha posterior a la aprobación del colegio (colegio 2017 y surtidor 2018), sino que también incumpliendo la normativa municipal que establece que no se puede construir un surtidor si tiene unidades educativas o espacios que alberguen masas de gente a un mínimo de 100 m a la redonda. Esto no está ni a dos metros», denunció.

El habitante de la zona dijo que los que reclaman ya se han reunido con la Gobernación, que otorga la ficha ambiental, donde les indicaron que en estos temas de normas urbanísticas, la Alcaldía es la que indica que el proyecto cumplió con los requisitos, y que por ende la instancia departamental no está facultada para objetar.

Justiniano además informó que se enviaron cartas a la subalcaldía, Alcaldía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y a la Gobernación, y que a pesar de todo la construcción se sigue levantando.

Según Justiniano, hay un condominio, además del colegio, pegados al surtidor, mientras que otros cinco están cercanos.

«Podemos observar los tanques de almacenamiento de combustible, pero curiosamente al lado del surtidor se encuentra un centro educativo que funciona desde antes. A pesar de nuestro reclamo por escrito, no hemos recibido respuesta de la Alcaldía, que en su Código de Urbanismo y Obras deja claramente establecido que no puede construirse surtidores al lado de colegios, parques, unidades habitacionales, porque ponen en riesgo a la gente», reclamó Juani Ascarrunz a través de un video.

Su denuncia es que los funcionarios de la Alcaldía están violentando su propia norma y que ponen en peligro a los habitantes de la zona y a los estudiantes del colegio Las Palmas, por la posibilidad de explosiones, como ya ha ocurrido en días anteriores.