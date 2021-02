Ven poco probable el retorno de Chumacero al Tigre

Fuente: paginasiete.bo

Juan Carlos Toro / La Paz

La dirigencia del Tigre ve poco probable el retorno de Alejandro Chumacero a la institución. El principal factor para que se descarte al paceño sería el económico.

Hasta el momento no se definió dónde jugará el volante, quien en las últimas horas fue descartado por los dirigentes de Always Ready que le habían hecho una propuesta, pero luego no se comunicaron con el jugador, según Fabio Cavalleri, agente del futbolista.

Por el lado de los atigrados, los directivos aseguraron que el mediocampista no respondió a la oferta que se le hizo y a ello se suma el que su llegada subiría considerablemente la planilla, porque su salario superaría los 300 mil dólares anuales.

“Chau Always, mi Tigre te sigo esperando!”, escribió Chumacero en su cuenta de Twitter el pasado martes, luego de que los millonarios oficializaron que ya no está en planes.

En tanto, Cavalleri aseveró que existe una opción para que juegue el paceño en el exterior y que esta oferta “caducará el 20 de febrero”. Extraoficialmente se conoció que el club en el que podría militar el mediocampista es la Unión Española de Chile. El jugador retorna al país luego de militar en el Puebla de México. Durante la última temporada no tuvo mucha continuidad y aunque su agente le recomendó seguir en el exterior, el futbolista quiere volver.