Vocero de Jallalla: 30 dirigentes dejaron el MAS porque ya no es un partido del pueblo

Fuente: paginasiete.bo

El exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y vocero de Jallalla en El Alto, David Apaza, indicó que al menos 30 dirigentes dejaron el partido de Evo Morales porque ya no es un «partido del pueblo».

“Tenemos 30 dirigentes que se han venido, Juan Carlos Choque (se ha venido) incluso siendo candidato, él ha renunciado y se ha venido con nosotros, puesto que el MAS no es garantía de un partido político del pueblo. Esa es la razón por la cual el MAS perdió a sus dirigentes principales”, declaró Apaza.

El exdirigente del MAS afirmó que fue acusado de traición a ese partido y agregó que si no hubiera sucedido algo así, se habría “anotado como concejal”.

“En el caso mío, dijeron que yo había traicionado (al partido). Si yo hubiera traicionado, me hubiera interesado solamente algo personal, yo me hubiera anotado como concejal, pero no lo hice porque se tiene que elegir y trabajar con gente nueva” indicó a Panamericana.

Apaza fue expulsado de las filas del MAS junto con Eva Copa, de acuerdo con lo que informó uno de los dirigentes de ese partido en la ciudad de El Alto, en diciembre del pasado año.

Copa salió del partido oficialista luego de que su dirigencia eligió a Zacarías Maquera como candidato a la Alcaldía de El Alto, a pesar de la decisión de múltiples sectores que brindaron su respaldo a la expresidenta del Senado.