Vogliotti engrosa la lista de lesionados en Guabirá

Fuente: paginasiete.bo

Zona Norte / Montero

El atacante argentino Juan Vogliotti se unió a los lesionados Heber Leaños (desgarro en el soleo del gemelo derecho), Alan Mercado (rotura parcial del ligamento colateral interno de la rodilla derecha) y Juan Salvador Mercado (inflamación en el menisco de la rodilla derecha) en Guabirá, por lo que el rojo mostrará una nueva dupla ofensiva en el partido amistoso frente a Blooming, mañana (16:00), en el estadio Real Santa Cruz.

Una ecografía muscular practicada al delantero el pasado lunes confirmó que padece una contractura, con una pequeña rotura fibrilar, en la parte posterior del muslo derecho.

La lesión alejará al atacante del primer plantel por al menos 10 días, puesto que la primera etapa de su recuperación demandará al menos cinco, con reposo y sesiones de fisioterapia. Mientras que en la segunda trabajará en la parte física, para luego integrarse al plantel.

Vogliotti sufrió la lesión el pasado sábado, en el partido amistoso ante Real Santa Cruz, cuando hizo un mal movimiento y en el que sintió la molestia en el muslo y no volvió para el complemento.

“Si seguía jugando corría el riesgo de desgarrarme. Ahora tomo mi recuperación con mucha seriedad y estoy seguro que volveré al grupo más antes de lo previsto”, afirmó el atacante.

El argentino es sometido a sesiones dobles de fisioterapia y acelera su recuperación en su casa utilizando los aparatos de kinesiología que se compró.

“Lo bueno es que no tengo muchos problemas de lesión, además me recupero rápido, por lo que no me desespero”, afirmó el delantero del conjunto rojo.