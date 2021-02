Y seguiré haciendo periodismo independiente… cuando empecé estaba prohibido… ahora está prohibido… mañana parece que estará más prohibido… lo único que no cambia es mi resolución de informar, contar y reportar. No me fui, no me voy, no me iré… https://t.co/xkLn3tyZ4p

Fuente: Tuto Quiroga por Yoani Sánchez 🇨🇺

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.





