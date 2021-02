Zeballos renuncia y carrera electoral desata una nueva crisis en Quillacollo

Fuente: lostiempos.com

A dos semanas de realizarse las elecciones subnacionales, Angelina Zeballos (FPV) renunció ayer a su cargo de alcaldesa suplente y concejal titular de Quillacollo, desatando una nueva crisis municipal que apunta a beneficiar a candidatos a alcaldes y concejales de diferentes tiendas políticas.

Zeballos oficializó su renuncia irrevocable ante el Concejo y el Tribunal Electoral Departamental (TED) en medio de denuncias de imposiciones para contratar a funcionarios sin que cumplan requisitos mínimos, llamadas de una senadora por despedir a la directora de Recaudaciones y “amenazas” del concejal René Fernández.

Fuentes cercanas al Ejecutivo y Legislativo municipal coincidieron en afirmar que el cuoteo de cargos es para fortalecer las campañas proselitistas de algunos partidos utilizando a funcionarios y bienes del municipio.

“Hay imposición a cargos, han traído carpetas con perfiles que no cumplen lo que se requiere. He recibido la llamada de una persona que me dice que si no doy curso me atenga a las consecuencias. Voy a presentar una denuncia ante la Fiscalía porque no puedo tolerar que me amenacen”, dijo.

La exautoridad añadió que cuenta con grabaciones, videos y mensajes que respaldan sus afirmaciones.

Respecto a la senadora, el asesor de Zeballos, Maximiliano Ureña, precisó que la legisladora es de Cochabamba, pero no quiso responder a la consulta de si se trata de Patricia Arce (MAS).

Por su parte, el concejal Fernández rechazó las acusaciones y cuestionó que se pretenda involucrarlo en irregularidades cuando en las últimas semanas fue el único que cuestionó la falta gestión de Zeballos para atender las demandas de la población.

“Le hemos reclamado que el POA 2021 no tenga proyectos, que no remita el contrato del desayuno escolar. Ése fue mi delito. Reprocho que ella escape de la gestión municipal”, remarcó.

En tanto, la concejal Aydee Mamani negó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) esté detrás de las presiones políticas y afirmó que los responsables de la inestabilidad son los legisladores del Frente para la Victoria (FPV), porque todos los alcaldes suplentes fueron de esa tienda política.

A pocas horas de concretarse la renuncia, los concejales eligieron nuevamente a Willy López como alcalde suplente.

La autoridad edil no pudo ingresar a su despacho porque dirigentes del Comité Cívico y Control Social cerraron las puertas exigiendo la intervención de la Contraloría y el Ministerio de Justicia.

Nos están perjudicando. Teníamos reunión para analizar los horarios de circulación y reforzar las medidas de bioseguridad por la pandemia, pero ahora no sabemos con quién vamos a coordinar.

Martín Mamani

Dirigente Transporte

Qué casualidad que me acusen justo cuando era el único concejal que cuestionaba y fiscalizaba la gestión de la exalcaldesa. Mi delito fue reclamar por la población.

René Fernández

Concejal Demócrata

Solicitaré a instancias legales superiores que tomen acciones, porque esto es un caso de violencia y acoso político. Ella tiene que nombrar a los concejales que la amenazaron.

Aydee Mamani

Concejala del MAS

Quiero denunciar que el MAS está nuevamente perjudicando y generando esta crisis. La senadora a la que hace referencia la señora Zeballos es Patricia Arce.

Lizeth Beramendi

Candidata a la Alcaldía