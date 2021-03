14 formas de descargar audio o video de YouTube

Hay millones de vídeos en YouTube, pero verlos en streaming no siempre es una opción: a veces la conexión no es lo suficientemente buena (y no tienes tiempo de esperar a que cargue), o te gustaría verlos en determinadas situaciones donde no vas a tener conexión (un largo viaje en avión, una estancia de unos días en un pueblo perdido de la montaña)…

…o simplemente quieres guardarlos de recuerdo, no sea que su autor un día decida eliminarlos.

Para todo eso, cuentas con muchos recursos: programas, extensiones de navegador y páginas web que te permiten descargar vídeos de YouTube fácilmente, y algunos de ellos también la pista de audio, por si lo que te interesa es lo que se escucha, no lo que se ve. Así que no te preocupes, que si tú quieres descargar ese vídeo y verlo offline, no tienes más que echar mano de alguna de estas herramientas y podrás hacerlo sin problemas.

Software para descargar audio o vídeos de YouTube

Existen numerosos programas con los que puedes descargar vídeos de YouTube. Son parecidos entre sí, pero también destacan por cualidades propias: algunos, por ejemplo, están optimizados para vídeo en alta calidad (4K) mientras que otros priman el poder descargar vídeos casi de cualquier página. Aquí tienes algunos de ellos.

aTube Catcher: (Windows) Uno de los más antiguos programas de este tipo, aTube Catcher te permite descargar al ordenador vídeos de los sitios de streaming más populares ( no sólo YouTube ). También puedes onvertirlos a otros formatos, entre ellos MP3 (por si sólo te interesa el audio). Incluye opciones para personalizar la conversión y puede descargar listas completas de reproducción.

(Windows) Uno de los más antiguos programas de este tipo, aTube Catcher te permite descargar al ordenador vídeos de los sitios de streaming más populares ( ). También puedes onvertirlos a otros formatos, entre ellos (por si sólo te interesa el audio). Incluye opciones para personalizar la conversión y puede descargar listas completas de reproducción. YouTube Downloader HD: (Windows, Mac) Este programa sólo descarga vídeos desde YouTube. A cambio, está especializado en los formatos de alta calidad (full HD), de forma que podrás obtener fácilmente la versión de más calidad del vídeo en cuestión.

(Windows, Mac) Este programa sólo descarga vídeos desde YouTube. A cambio, está especializado en los (full HD), de forma que podrás obtener fácilmente la versión de más calidad del vídeo en cuestión. Free YouTube to MP3 Converter: (Windows) Si realmente lo único que te interesa del vídeo es su pista de audio , este programa es el adecuado. Con él puedes grabar ese sonido en formato MP3 a tu disco duro directamente, manteniendo la calidad original, y luego convertirlo a otros formatos si quieres.

(Windows) Si realmente lo único que te interesa del vídeo es , este programa es el adecuado. Con él puedes grabar ese sonido en formato MP3 a tu disco duro directamente, manteniendo la calidad original, y luego convertirlo a otros formatos si quieres. VDownloader: (Windows) Otro clásico en estos programas, VDownloader ofrece numerosas funciones interesantes: soporte para una gran variedad de sitios web de vídeo, conversión a otros formatos, descarga de vídeo 4K, posibilidad de guardar sólo el audio, integración con redes sociales y buscador propio para localizar tus vídeos favoritos.

Freemake Video Downloader: (Windows) Una alternativa más para descargar vídeos de YouTube, con posiblidad de convertirlos a varios formatos (incluso para móvil, o guardar sólo el audio), soporte para multitud de sitios web de vídeo, y que permite descargar vídeos 4K y listas de reproducción.

(Windows) Una alternativa más para descargar vídeos de YouTube, con posiblidad de (incluso para móvil, o guardar sólo el audio), soporte para multitud de sitios web de vídeo, y que permite descargar vídeos 4K y listas de reproducción. Clipgrab: (Windows, Mac) Una última opción interesante es este programa con el que puedes descargar vídeos de varias plataformas de streaming, y también de muchos otros sitios en los que ClipGrab puede reconocer automáticamente la presencia de vídeos. También tiene soporte para contenido en HD.

(Windows, Mac) Una última opción interesante es este programa con el que puedes descargar vídeos de varias plataformas de streaming, y también de en los que ClipGrab puede reconocer automáticamente la presencia de vídeos. También tiene soporte para contenido en HD. 4K Video Downloader: (Windows, macOS, Linux) Se trata de un programa freemium, que facilita no sólo la tarea de descargar los vídeos desde YouTube (y de otras plataformas), sino también extraer el audio o los subtítulos de los mismos… o programar la descarga automática de los últimos vídeos publicados en determinados canales.

Descarga vídeos de YouTube con extensiones

Otra forma de descargar vídeos de YouTube sin tener que instalar nada extra en el ordenador es mediante extensiones de navegador. También tienes unas cuantas para elegir. Eso sí, no hay ninguna para Chrome, porque Google no permite extensiones en su Chrome Web Store que descarguen vídeos de YouTube.

Video DownloadHelper: Una extensión que puede extraer vídeos (y también imágenes) de la web que estés visitando en ese momento, y descargarlos a tu disco duro. Soporta la gran mayoría de webs de vídeos, y también varios tipos de streaming. Todo el proceso es muy sencillo y puede hacerse en un par de clics.

Una extensión que puede extraer vídeos (y también imágenes) de en ese momento, y descargarlos a tu disco duro. Soporta la gran mayoría de webs de vídeos, y también varios tipos de streaming. Todo el proceso es muy sencillo y puede hacerse en un par de clics. Easy Youtube Video Downloader Express: El creador de esta extensión asegura que es la única con soporte para calidad Full HD 1080p (vídeo) y 192 kbps (audio). Es muy fácil de usar y te permite obtener rápidamente el material que te interesa de YouTube, en varios formatos y con calidad máxima.

El creador de esta extensión asegura que es la única con soporte para calidad (vídeo) y (audio). Es muy fácil de usar y te permite obtener rápidamente el material que te interesa de YouTube, en varios formatos y con calidad máxima. YouTube Downloader Lite: Una sencilla extensión para el navegador Opera, que se integra con la interfaz de Youtube habilitando en la misma un botón ‘Download’ que permite elegir entre varias opciones de calidad y formato.

Una sencilla extensión para el navegador Opera, que se integra con la interfaz de Youtube habilitando en la misma un botón ‘Download’ que permite elegir entre varias opciones de calidad y formato. All Video Downloader Professional: Esta extensión para Edge nos crea en el disco duro un pequeño sitio web al que podemos ir añadiendo los vídeos que nos vamos bajando (de YouTube o de otras plataformas), como si de una ‘playlist’ de YouTube se tratase.

Páginas web, lo más rápido para descargar de YouTube

Las extensiones te lo ponen fácil, sí, pero lo más rápido sigue siendo ir a una página web. Quizás no tengas tantas opciones de configuración, pero para quien buscar inmediatez por encima de todo, son la mejor opción.

ClipConverter: Si lo que quieres es descargar el vídeo, no sólo el audio, esta web es una buena alternativa. Sólo tienes que copiar el enlace al vídeo, y además tienes varios formatos (tanto de vídeo como de audio) para convertir el vídeo. Luego lo descargas al ordenador, y asunto acabado.

Si lo que quieres es descargar el vídeo, no sólo el audio, esta web es una buena alternativa. Sólo tienes que copiar el enlace al vídeo, y además tienes (tanto de vídeo como de audio) para convertir el vídeo. Luego lo descargas al ordenador, y asunto acabado. SaveFrom: Por último, esta otra web también te permite descargar vídeos de YouTube con diferentes opciones de calidad, y con una particularidad: la puedes usar visitando directamente su URL, o puedes usar un truco muy interesante . La próxima vez que estés viendo un vídeo en YouTube y quieras descargarlo a tu disco duro, inserta «ss» delante de «youtube» en la URL (de forma que quede algo como https://www.ssyoutube.com/…) y cargarás directamente la web de SaveFrom con la URL tu vídeo ya copiada en el campo de texto.

Por último, esta otra web también te permite descargar vídeos de YouTube con diferentes opciones de calidad, y con una particularidad: la puedes usar visitando directamente su URL, o puedes usar . La próxima vez que estés viendo un vídeo en YouTube y quieras descargarlo a tu disco duro, inserta «ss» delante de «youtube» en la URL (de forma que quede algo como https://www.ssyoutube.com/…) y cargarás directamente la web de SaveFrom con la URL tu vídeo ya copiada en el campo de texto. 2Converter: Un sitio web extraordinariamente simple que nos permite introducir la URL del vídeo de YouTube, indicar qué formato deseamos (*.mp3 para música, *.mp4 para vídeo). ¡Y listo!

