20 grandes frases de Elizabeth Taylor que nunca morirán: «Soy una esposa muy comprometida, por casarme tantas veces»

Con uno de sus amigos del alma, Rock Hudson, creó un cóctel al que llamaron “Chocolate Martini”, recuerde que solo necesitará dos o tres cubitos de hielo para honrar esa memoria etílica cuando tenga vodka y sirope de chocolate en la nevera. Otra manera de recordarla puede ser buscando ojos violetas, como los de la Taylor, entre las personas que se va encontrando por la calle. Aunque los encuentre, no aspire a que miren como los suyos. Para eso, haría falta que esos ojos miraran firmes al pronunciar frases como las que dijo ella.

1.

“Las ideas mueven el mundo sólo si antes se han transformado en sentimientos”.

2.

“Es extraño que los años no enseñan paciencia, que mientras menos tiempo tenemos, más grande es nuestra capacidad de espera”.

3.

“Las chicas grandes necesitan diamantes grandes”.

4.

“El éxito es un gran desodorante”.

5.

“Sólo me he acostado con hombres con los que me he casado. ¿Cuántas mujeres pueden decir eso?”.

6.

“Adoro usar joyas, pero no porque sean mías. No puedes poseer resplandor, sólo puedes admirarlo”.

7.

“Tengo un cuerpo de mujer y emociones de niña”.

8.

“No creo que el presidente Bush este haciendo algo sobre el Sida. De hecho, no estoy segura de que sepa deletrear Sida”.