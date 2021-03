350 efectivos resguardan el centro de cómputo del TED Santa Cruz; hay 5 aprehendidos por quema de ánforas

Juan Delgadillo Perez

Quinto día del cómputo de actas en el predio de la Fexpocruz, en Santa Cruz. Ante la tensión generada y la convocatoria de seguidores de los diferentes frentes políticos en carrera para protestar en las afueras del centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED), la Policía despliega a sus efectivos para dar garantías al trabajo del órgano electoral, que hasta el momento solo ha presentado el resultado final de la elección en 16 municipios cruceños.

El comandante de la Policía departamental, Franz Sellis, manifestó que hay cerca de 350 efectivos que se encuentran distribuidos en el anillo interno y el anillo perimetral del centro de cómputo de actas.

«Pedimos a la población tolerancia para que no existan hechos de violencia, ya que esto no conduce a nada bueno. Se está cumpliendo un rol y por las protestas no hay ningún arrestado, estamos trabajando para cumplir con el rol constitucional», expresó la máxima autoridad policial de Santa Cruz.

Donde sí se registraron aprehensiones fue en las provincias. Sellis apuntó que hasta ahora hay cinco personas detenidas por la quema de ánforas y protestas sobre supuesto acarreo de personas y fraude electoral.

A los dos detenidos por la quema de ánforas en Colpa Bélgica, se suman dos personas de San Ramón y una de Pailón, según el reporte policial. Estos vecinos serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Respecto al bloqueo en San Ramón, Sellis dijo que se busca persuadir a los cerca de 150 manifestantes que impiden el libre tránsito en la carretera que conecta a la capital cruceña con el departamento beniano.

Esta medida se lleva adelante por seguidores del masismo, quienes exigen que se respete la votación del domingo, donde supuestamente habría ganado su candidato, Germán Sánchez.