6 regiones de Bolivia no reciben dosis de AstraZeneca pese a que llegaron hace 8 días

Verónica Zapana y Luis Escobar / La Paz

Sólo los departamentos de Beni, Pando y Cochabamba recibieron vacunas de AstraZeneca – Oxford/ Reino Unido pese a que las dosis llegaron hace una semana al país. Las otras seis regiones esperan con gran expectativa los fármacos para comenzar el miércoles el plan de inmunización masiva en el país.

Pando fue el tercer departamento que recibió ayer 5.000 de las 20.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, lote que comprometió el Gobierno para esa región. Fue el ministro de Salud, Jeyson Auza, quien llevó los biológicos a esa región para vacunar a la población vulnerable en Cobija, por la proximidad que tiene con Brasil, donde la enfermedad causa estragos.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yercín Mamani, dijo a Página Siete que el pasado viernes llegaron a esa región “21.000 dosis” de AstraZeneca. Según la autoridad, los fármacos ya se distribuyen en los puntos de vacunación para arrancar el 1 de abril la campaña masiva.

Ese mismo viernes, Beni recibió 60.000 vacunas del lote de este laboratorio para priorizar e iniciar la inmunización en Riberalta y Guayaramerín, municipios fronterizos con Brasil y que están en riesgo por temor al ingreso de la nueva cepa.

Antonio Castro, el jefe de Epidemiología del Sedes de Beni, aseguró que “los coordinadores de red definieron los puntos de vacunación, pero se llevaron las dosis a todos los centros que tienen cadena de frío; además, se instalaron puestos fijos, en especial en las áreas más pobladas”. Agregó que necesitan más dosis para continuar con el plan.

Hace una semana, el 21 de marzo, Bolivia recibió 228 mil vacunas AstraZeneca provenientes del mecanismo Covax. Entonces, las autoridades de Salud informaron que al día siguiente comenzaría la distribución en todo el país.

Sin embargo, las autoridades de salud de los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Tarija informaron que no recibieron aún las dosis de este lote y no saben cuántas llegarán a sus regiones. El equipo de Página Siete se comunicó con los representantes de los nueve Sedes.

El director del Sedes de Oruro, Henry Tapia, confirmó ayer que no recibieron el lote de AstraZeneca. “Estamos esperando, creemos que entre hoy y mañana nos llegarán los fármacos”, dijo.

Una escena similar se repite en Potosí. El jefe la Unidad de Epidemiología del Sedes potosino, Huáscar Alarcón, dijo que cree que las dosis llegarán en estos días porque el Plan Nacional de Vacunación indica que el 1 de abril se iniciará la campaña masiva a la población mayor de 60 años y a los pacientes con enfermedades de base.

“Supongo que mañana (hoy) nos informarán cuándo arribarán al departamento las vacunas. Entre tanto, ya tenemos todo el plan regional de inmunización”, sostuvo Alarcón.

El director del Sedes Chuquisaca, Jhonny Camacho, aseguró que esperan el arribo de las vacunas AstraZeneca. “Estamos inquietos por conocer cuándo nos llegarán y cuántas dosis se destinarán al departamento”, agregó.

Camacho dijo que todo está listo e indicó que hasta la fecha un 90% de población ya hizo el prerregistro. Explicó que este departamento ya cuenta con 18 puntos de vacunación en la ciudad de Sucre para inmunizar con las dosis de Sinopharm y AstraZeneca. Estos espacios tienen refrigeradores con temperaturas de menos dos y menos ocho grados.

En caso de recibir las vacunas Sputnik V, los puntos se reducen a seis porque su cadena de frío cambia, aseguró el Sedes chuquisaqueño. Si llega la Pfizer que requiere una temperatura de menos de 70 grados, los centros de atención llegarán a cuatro.

¿Por qué los seis departamentos no reciben hasta ahora las vacunas de AstraZeneca? Tapia, el director del Sedes de Oruro, explicó que hay dos razones. “La principal es porque (el Gobierno) está esperando un segundo lote de la vacuna china Sinopharm- que se prevé su arribo para hoy-. Nos dijeron que nos enviarían de forma conjunta ambas dosis”, indicó.

La segunda razón es porque en cada departamento se debe garantizar la cadena de frío y cada Sedes prepara la logística. El tercer motivo, según Camacho, es porque dan prioridad a la inmunización en las zonas fronterizas.

El Gobierno dio una explicación al respecto. El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, dijo en un contacto con la red Unitel que no distribuyeron las dosis para mantener una reserva ante eventuales contingencias.

“Tendremos una reserva para una eventual intervención en algún otro punto del país. Mantenemos un stock mínimo que si nos puede ayudar para las intervenciones de bloqueo puntuales en municipios más reducidos en cuanto a su población”, dijo Terrazas e indicó que esta situación no afectará la programación prevista por el Ejecutivo.

Preocupación en Santa Cruz

El gerente de Epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Hurtado, también confirmó que hasta la fecha no llegó a ese departamento ni una sola vacuna del lote de AstraZeneca. “No entendemos la programación que tiene el Gobierno. Llegaron 228 mil dosis hace más de una semana y hasta ahora no nos llega ni una, pese a que la vacunación en las fronteras se inició la anterior semana y se avanzó mucho por la necesidad de dar tranquilidad y solución al problema de las fronteras”, declaró.

El profesional sostuvo que dejaron 12.000 dosis en San Matías y Puerto Quijarro. “La mayor cantidad se quedó en este último municipio porque es la zona donde se presentó el brote”, dijo.

La responsable departamental del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de La Paz, Peggy Ibáñez, explicó que “están esperando que llegue el nuevo lote de 200 mil vacunas Sinopharm porque las que tienen actualmente son muy pocas”. “No vale la pena entregar en poca cantidad”, aseguró.

Ibáñez explicó que al llegar pocas cantidades, se ven obligados a cambiar la planificación, abrir pocos sitios para la inmunización y repartir las dosis a los centros de salud. “El problema es que si me entregan una cantidad reducida, como 30.000 vacunas, no se podrán abastecer. Tenemos 24 redes en el área urbana y rural. La distribución será mínima. Además, el personal no está para ir y venir constantemente, en especial al área rural”, dijo.

El director del Sedes de Tarija, Paul Castellanos, aseguró que hasta la fecha no recibieron ni una sola dosis. “Llegarán AstraZeneca y Sinopharm. Aún no nos dijeron cuántas recibiremos, pero esperamos que sean las suficientes para continuar con el plan de vacunación”, agregó.

Castellanos considera que habría sido preferible una distribución inmediata después de su arribo. “Tarija es un departamento pequeño y podrían habernos entregado las dosis que correspondan para hacer el trabajo. Más, considerando que tenemos las brigadas y equipos necesarios para empezar”, concluyó.

Dosis en Pando

Solicitud Autoridades del Sedes de Pando pidieron el envío de las vacunas AstraZeneca porque no necesitan una refrigeración “exagerada” como sucede con otras.

Postura ”Como Sedes garantizamos la capacidad que tenemos de solventar estas vacunas que no necesitan una temperatura exagerada, no tenemos ultrarrefrigeración”, explicó ayer el director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Pando, Dany Mendoza.